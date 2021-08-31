本地養殖小龍蝦大閘蟹　收集大數據助監測水質提高海鮮存活率

本港荒廢魚塘總面積達1,200公頃，相當於70個維園。香港人愛吃海鮮，惟大部分海產需靠進口，有漁農業界人士指，香港魚塘產值低，物種存活率一般僅三成，年輕人不願意投身。



有初創公司參與香港科技園公司與Microsoft香港的合作計劃，研發物聯網水質監察方案。Microsoft Azure支援水質監察儀表板，助監測和預測魚塘狀況，管理人可採取即時應對措施，提升海鮮存活率。



舜達科技有限公司旨在產出本地優質海鮮物種，如本地養殖澳洲小龍蝦和大閘蟹。負責人黃鎮濤表示，配合LoRaWAN網絡以及由Microsoft sure支援的水質監察儀表板，可助監察魚塘水位、水溫、酸鹼值、氧氣濃度，確保環境適合戶外養殖大閘蟹等海鮮。

Microsoft支援智能平台，助舜達收集不同季節、氣候、情境的大數據，經機器學習和分析，能預測下一飼養季度的成果，作出應對預備。黃鎮濤認為，計劃助水質監測工作自動化，可提供即時數據助前線人員應對天氣變化，確保飼養池的水質。他指，一般漁產存活率為30%，而舜達則達50%，他們期望來年進行更多研究，數年後能突破70%。

科技園與Microsoft合作 為初創企業提供技術支援及市場策略建議

香港科技園公司與Microsoft香港達成策略合作，協助初創企業應對產品開發、拓展全球市場，以及科技資源運用。計劃分三方面協助園區初創，包括Microsoft for Startups、HKSTP-Microsoft、Microsoft方案的優惠，獲選初創企業可得到Microsoft提供的免費Azure點數、雲端方案軟件、專門技術顧問、市場拓展網絡與資源等。有物流初創公司表示，計劃除提供技術支援，亦定期舉行會議溝通，給予合適的策略建議，又助公司接觸更廣的客戶群。

科學園行政總裁黃克強期望，透過計劃推動本地初創企業，吸引本地以及海外人才，令香港成為全球人才集中地及科技中心。