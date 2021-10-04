消費券｜推出至今政府共接30宗商戶違規投訴　1宗成立遭取消帳戶

政府於10月1日派發第二期消費券，財政司司長辦公室財政預算案及稅務政策組主任王學玲今日（4日）在新城電台節目指，暫時未收到問題報告，形容運作順暢。她指，自第一期發放消費券，至今共接獲約30宗投訴，當中1宗確定違規，營運商已取消有關商戶的帳戶。

她指，早前有1.9萬人重新登記領取消費券，當中1.7萬人確定合資格可領取，其餘不成功的申請涉及重覆登記、資料有問題等情況。



10月1日至今未接問題報告

財政司司長辦公室財政預算案及稅務政策組主任王學玲指，政府於10月1日向約550萬名市民發放第二期消費券，暫時未收到與系統或使用消費券相關的問題報告，形容運作順暢，市民已習慣使用消費券。她指，只有以實體八達通卡領取消費券的市民需要到指定地點拍卡提取，而於10月1日當日已有7成人拍卡領取。

共1.9萬人重新登記

她指，自推出消費券後，至今暫共接獲約30宗涉嫌違規的投訴，當中1宗個案確定有問題，有關商戶的帳戶已被營運商停用。至於早前有1.9萬人重新登記領取消費券，當中1.7萬人已確定合資格可領取，其餘有1,300個涉及重覆登記，300個不合資格，及200個申請的登記資料有問題。她又提到，推出消費券後有多約300萬人使用電子錢包，而商戶方面亦增加約6.5萬戶。