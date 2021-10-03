消費券｜大商家銷情暢旺　小店嘆未受惠：個個都去買奢侈品

政府派發第二期消費券，今日（3日）迎來首個周日，適逢「十一黃金周」三天連假最後一日，觀塘apm人流暢旺，蘋果專門店外「大打蛇餅」，排隊近半小時才能入店。相反，一橋之隔的觀塘廣場則相對冷清，有時裝店老闆慨嘆消費券只幫助大商店，未能推動市民光顧小店，「個個都走去買奢侈品。」



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apm人流湧湧，蘋果專門店外大排長龍，市民要排隊等候近半小時才能進入，不少人都用消費券買心頭好，市民Herny用3000元消費券再另加3000多元現金，購買最新型號平板電腦，他指一直都想買新機，等了數個月終於等到消費券到手，「有消費券平咗好多，原價6000幾蚊，我只係畀3000幾蚊就有，當半價啦。」

市民Herny用3000元消費券再加3000多元現金購買最新型號平板電腦，當半價購入。（孔繁栩攝）

市民余小姐亦用了消費券買電子手錶饋贈，余母坦言5000元消費券並不足夠，「買下衫、買下嘢食都使晒，梗係愈多愈好啦。」期望政府會推出新輪消費券。

有大型電器店職員指出，政府派發消費券有助刺激消費，更帶旺一些「十年都唔換」的家電銷情，「嗰啲i 乜an乜，有無消費券都有人買架啦，你派咗錢咪當賣多幾部囉，但你屋企啲電器幾耐無換？」

職員又指，以往要顧客花3000多元或上換先進吸塵機「已經牙痛咁聲」，但換手機卻很疏爽，「以前邊有人換吸塵機，依幾個月真係多咗客嚟換，1號（第二期消費券派發）到今日我都賣咗十幾部，大家以前唔捨得，依家咪當政府送囉。」

時裝店老闆陳先生表示，消費券幫助不算大，市民主要都是去買奢侈品。（孔繁栩攝）

不過，在毗鄰的觀塘廣場人流則相對較少，時裝店老闆陳先生表示，消費券幫助不算大，生意額與以往相若，「消費券幾千蚊，都係去晒買奢侈品，邊會幫襯我哋呢啲小舖。」他指今日的顧客中只有兩人用消費券，消費金額不算大，「都係幫到啲大連鎖店，個個都趁有錢買貴嘢。」

另有小型電器店負責人表示，觀廣內售賣的電器比大型連鎖店較便宜，以往吸引不少顧客來格價購物，但在派發消費券後，情況略有改變，「政府派錢就唔使睇價錢去買嘢，更加唔使特登走入嚟，隔離apm都買到，仲要勁減價搶客，我哋呢啲細舖真係享受唔到」。