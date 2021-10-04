西醫曾一言涉無為病人磅重已處方抗生素　判除牌1個月緩刑1年

撰文：黃偉倫
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私家醫生曾一言被指於2018年為一名10歲女童診症時，在沒有聽診，又未為病人磅重下，便處方一種名為安美汀(Augmentin)的抗生素，而且經女童母親提醒下，其份量仍然出錯，需兩度修改。曾一言被控犯上一項專業失當，醫務委員會今日﹙4日﹚召開聆訊，曾一言承認事件，最終被判處除牌一個月，緩刑12個月執行。

曾一言未為女童磅重下，便處方抗生素安美汀(Augmentin)。（廖雁雄攝）

案情指，2018年3月25日，曾一言為一名10歲女童診症。當時女童有咳嗽、流鼻水、喉嚨痛、發高燒等病徵，曾一言於是為她作流感快速測試，結果呈陰性。

診症期間，女童母親曾提及女兒的病徵，不過曾一言未有於女童胸腔聽診，亦沒有為她磅重，之後便處方375毫克份量的安美汀藥片，每日服兩次。不過女童母親當時質疑，該份量並不適用於12歲以下兒童，體重40公斤以下亦不合適。曾一言之後下調份量為156毫克，每次服5毫升。

女童母親之後對曾一言的決定抱有懷疑，於是諮詢家庭醫生，得知其處方的安美汀份量，一般用於一至兩歲的幼童。女童母親之後致電曾一言診所，護士表示會再修改安美汀份量。因應事件，女童母親向醫委會投訴。

曾一言的代表律師表示同意案情，辯方不會就此提問。控方之後亦決定毋須傳召證人。聆訊又透露，曾一言早於1981年，亦曾在未經適當診症下便發出假紙，之後更被指偽造文件。

應先為病人磅重 才可處方安美汀

研訊小組認為，假如病人有咳嗽，醫生就應於胸腔聽診，曾一言的診斷過程不恰當。另外，曾一言應為病人磅重，才處方安美汀，單憑現時臆測女童體重明顯並不恰當。根據守則，醫生在處方藥物前，需有恰當診斷，惟是次個案中，曾一言明顯違反有關要求，故此裁定專業上的不當行為成立。

研訊小組主席鄧惠瓊表示，雖然病童母親當時已提醒曾一言，藥物份量有問題，但曾依然未能處方正確劑量，直言非常關注他處理病人的能力。因應案情的嚴重性、過往又有不恰當地發假紙的紀錄等，小組決定判予曾一言從醫生名冊除名一個月，並緩刑12個月。

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