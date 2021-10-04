消費券｜石門萬順安粧藥違規投訴成立　商會批未豁免手續費不公平

【5000元消費券／政府電子消費券／八達通／AlipayHK／Wechat pay／拍住賞／Tap & Go】第二期電子消費券於上周五派發（1日），政府今（4日）公布，自第一期發放消費券，至今共接獲約30宗投訴，當中1宗裁定定違規。八達通確認該違規個案為早前濫收手續費、位於沙田石門站的「萬順安粧藥」藥房。

港九藥房總商會張德榮表示，若藥房安裝八達通收款機逾半年，則無法享免手續費1.5%的優惠；藥房為與連鎖商戶及同行競爭，以接近成本價出售貨品，扣除手續費後變相虧損，帶來不公平的情況，「所以有藥房唔接受八達通畀錢。」



八達通確認沙田石門的「萬順安粧藥」藥房違規向使用消費券的顧客收手續費。（資料圖片／歐陽德浩攝）

萬順安粧藥收2%「銀行手續費」 解釋不收會蝕錢

第一期電子消費券派發後，沙田石門站「萬順安粧藥」藥房，被揭收取2%「銀行手續費」。藥房當時解釋，因小本經營，若顧客用八達通付款，藥房需付出「銀行手續費」，以致交易蝕錢。

其後八達通取消該違規藥房的八達通戶口，並收回其八達通收款機。八達通更呼籲市民，不要光顧額外收取手續費的商家，並提醒商戶要遵守開戶協議。

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政府累計收30宗投訴 1宗成立

財政司司長辦公室財政預算案及稅務政策組主任王學玲今早在新城電台節目中表示，自第一期發放消費券，至今共接獲約30宗投訴，當中1宗確定違規。八達通確認該宗個案正是上述的「萬順安粧藥」藥房，港九藥房總商會張德榮表示，已向屬下的藥房發出通告，避免同類型的事件發生。

藥房商會︰成本價售貨 不收手續費會虧損

但為何藥房鋌而走險違反協議風險，向顧客加收手續費？張德榮表示，雖然坊間以為八達通免收商戶手續費，事實上若藥房安裝八達通收款機逾半年，則無法享用免手續費1.5%的優惠。他更透露，藥房為與連鎖商戶競爭，以接近成本價出售貨品，作為宣傳式手法吸引市民到藥房購物，「大家都知道藥房最平。」

他表示，若成本價出售的貨品，扣除八達通手續費1.5%後，有關藥房變相會虧損，實不公平，「人哋（免手續費的藥房）唔蝕本，佢就蝕本。」張以日用品為例，藥房每賣一罐約200元的嬰兒奶粉，僅賺2元，即1%；但扣除1.5%手續費，即3元後，則虧損1元。

他續指，該批藥房必須與同行競爭，包括免手續費的藥房，因此亦難以在新加價，處於兩難的局面，「所以有藥房唔接受八達通畀錢。」

▼8.1電子消費券發放首日情況▼



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電器及電腦產品投訴最多佔9宗

消委會表示，至今共轉介30宗涉及消費券的投訴個案，予電子支付營辦商跟進，涉及商戶收取附加費或設定最低收費。被投訴的商戶包括︰電器及電腦產品9宗、食肆6宗、藥房或藥店4宗，其他行業11宗，現時已被確定違規的個案只有1宗。

消委會呼籲市民面對各種形式的優惠時，切勿衝動和過度消費，建議使用消費券前，可列出心儀貨品及商戶清單等，再瀏覽商戶訂下的條款詳情。而消費者使用消費券時，需保持理性，尤其涉大額消費時須小心謹慎，細心比較價值，並考慮貨品是否必須，不能盡信銷售員的口頭承諾，應要求將承諾記錄在單據上，以便發生買賣爭議時，可方便追討。