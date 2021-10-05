施政報告│疫下收入減半　4口蝸劏房　單親爸絕境呼救：無人幫我哋

房屋供求失衡嚴峻，明日（6日）發表的《施政報告》，對告別劏房及助弱勢上樓有何政策，備受關注。與兩名女兒蝸居百呎劏房的單親爸爸，疫下開工不足，收入減半，加上要照顧內地來港老父，4人睡在一張組合床上下格，「距離」近了，矛盾卻擴大，只有靠信用卡借貸維持一家生計，一家之主也感絕望：「唔知點算好，感覺無人幫我哋，希望政府可以多啲幫助我哋呢啲單親家庭。」



陳先生2018年家庭團聚來港，無奈發現妻子變心，二人離婚後只有自己一人照料兩個女兒。（梁鵬威攝）

做單親家庭爸爸角色本就不易，做基層單親家庭爸爸更難。陳先生2018年透過家庭團聚政策來港，無奈後來與妻子分開，離婚後只有他一人照料兩個女兒，大女11歲，細女6歲。

原本在地盤上負責吊船工作，雖然危險但一個月兩萬多的收入仍能支撐整個家庭。好景不常，今年5月，工頭告訴陳生地盤完工後就沒有新工程，他或要另尋出路。那一刻，他心裡想到兩個女兒，瞬間頭腦空白：「唔知點算好。」

女兒中秋想吃螃蟹 街市徘徊許久才咬緊牙關買兩隻

幾經波折，他找到地盤鋪地板磚工作，但工作量大減，一個月僅有10多日工作，收入最低試過只有6000元，市道稍好也只有1萬多。然而劏房的租金水電加起來，已經5000多元，中秋節細女提出想吃螃蟹，他在街市徘徊許久，才咬緊牙關買了兩隻給她們解饞。陳生說，最擔心是兩個女兒的教育問題，尤其是自己供不起她們佢補習，或是參加興趣班。

好想同個女講對唔住，爸爸無錢買畀你，生活都困難，你忍一忍，等爸爸有嘢做，買多啲玩具畀你。 單親爸爸陳先生

手頭拮据時，作為父親感覺自己無能，有時女兒想要一些玩具，自己都囊中羞澀，「好想同個女講，對唔住，爸爸無錢買俾你，生活都好困難，你忍一忍，等爸爸有嘢做，買多啲玩具俾你。」

因為妻子離去，自己又需在外工作，只好讓老父從內地來港代為照料兩女。父親血壓高，身體不好，因持「雙程證」，只能在私家醫院就診，一次就要600元。

去年開始輪候公屋：唔知幾時有

老父來港後，四口子就這樣在一張組合雙人床上睡了兩年多，這樣的安排越來越顯得侷促。疫情期間兩個女兒都需要上網課，這時陳生和父親從早到晚都只能留在50呎的客廳裡，雖然去年開始輪候公屋，但陳坦言：「都唔知幾時有。」

透過信用卡借貸 冀政府提供援助金

開工不足入不敷支，陳生非常希望政府能夠提供援助金，但年初政府僅僅推出了失業貸款，而自己因為仍有工返，不夠資格申請。手頭拮据的他只好透過信用卡借貸3萬多元，每個月1000元這樣慢慢還債。

對於明日的《施政報告》，他期望也不太多，只希望政府可以多些關注單親基層家庭，尤其是基層兒童教育方面，可以給多一些資源：「我哋好多時唔知點算好，感覺無人幫我哋，希望政府可以多啲幫助我哋呢啲單親家庭。」