手機八達通線上增值一度故障　下午回復正常　增值失敗將自動退款

八達通卡有限公司公布，手機八達通卡暫時未能提供線上增值服務，呼籲市民可到便利店或車站等實體渠道，以現金增值，重申交通和零售支付不受影響，而該公司會盡快恢復線上增值。

八達通在官方網頁及社交網站Facebook公布消息後，不少用戶反映增值遇困難，要求八達通交代多扣費用會如何退還。亦有受影響客戶批評增值失敗，信用卡扣了錢，且熱線又長期無人接聽；另有以八達通領取電子消費券的手機用戶表示，八達通狀態顯示「失效」，憂影響剛領取的電子消費券會「無咗」。

八達通公司下午4時22分回覆指，今早因技術合作夥伴系統運作不暢順，一度未能提供手機電子增值服務，相關服務現已回復正常，曾以信用卡增值但未能成功者，金額會自動退回至其信用卡戶口。



八達通公司公布，手機八達通卡的線上增值服務暫時未能提供，呼籲市民到便利店或車站等實體渠道，以現金增值。（八達通官網）

手機八達通卡暫時未能提供線上增值服務。（八達通app截圖）

交通及零售支付服務不受影響

八達通公司在官網及社交網站公布，手機八達通卡線上增值服務暫時未能提供，市民若需增值，需到便利店或車站等實體渠道，以現金增值。而交通和零售支付服務不受影響。八達通公司為事件致歉，並承諾會盡快恢復手機八達通卡線上增值服務。

電子消費券第二期的金額於日前發放，政府表示，現時有高達七成市民選擇用八達通領取消費券。（資料圖片）

有用戶稱八達通狀態為「失效」 憂電子消費券化為烏有

消息公布後，不少用戶在八達通公司專頁反映增值遇到困難，要求八達通交代多扣費用會如何退還。亦有受影響客戶批評增值失敗，信用卡卻如常扣錢，不滿八達通公司太遲公布，熱線又長期無人接聽；亦有網民批評提示不顯眼，建議改為全屏幕告示，通知客戶。另有八達通手機用戶指，八達通狀態顯示「失效」，憂影響剛領取的電子消費券。

八達通公司下午4時22分表示，手機八達通卡電子增值服務現回復正常運作。（資料圖片）

八達通：技術合作夥伴系統運作不暢順

八達通公司在下午4時22分回覆，解釋因技術合作夥伴系統運作今早不暢順，一度未能提供手機八達通卡的電子充值服務，並稱手機八達通卡電子增值服務已回復正常運作，再就事件向客戶致歉。

早前未能成功以信用卡增值的客戶，金額會按銀行安排，自動退回客戶的信用卡戶口；至於轉數快增值者，款項則已存入客戶的八達通銀包。