消費券第二期將在 10 月 1 日派發，Tap & Go 拍住賞、AlipayHK 支付寶香港和 WeChat Pay HK 將可收取 $3,000，八達通即可收取 $2,000（餘下的 $1,000 將在第三期派發。如果上期未用完的話，累積起來最高有 $5,000 消費券金額，最適合用來買電器、iPhone 13 等較高金額的產品。



由於市民持有的消費券支付平台各有不同，而且並非每間商店都支援全部 4 種消費券平台，所有購物前，記得睇定商店接受那些平台，以下將分享 20 間電器商支援付款平台整合，等大家能有效運用消費券。

👇👇電子消費券 4大支付方法👇👇

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Tap & Go 最實用？

比較大型的電器舖都有自家網店，等消費者可以足不出戶買到心水產品，再直接送到府上。已這些網店如豐澤、友和、蘇寧等，都接受信用卡支付，因此能以消費券 Tap & Go 付款，而八達通、Alipay HK 和 WeChat Pay HK 在網上消費就沒這麼方便。

👇👇20間電器店支援的消費券電子支付方法一覽👇👇

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夾單消費

$5000 消費券金額話多不多，對於價錢較高的電器而言，未必能以消費券全數支付。因此，大部分電器鋪都接受「夾單」（合併付款），門市同時用數個人各自的消費券支付同一年貨品；或在網店同一個帳戶中，用各自的消費券購買現金券，即使是不同的支付工具，也能做到「夾單」消費。

同場加映：消費券首期｜5大電器商夾單攻略 八達通+支付寶 跨平台買iPhone



政府電子消費券計畫如果想買價值8000元的洗衣機，其實可以和親人朋友跨平台合併消費券購買。



5間電器商豐澤、友和、百老匯、蘇寧及衛訊，已推出合併消費券購買方式，有些甚至分上下兩期付款，下文會一一教你。

👇👇5大電器商拆單／合併單／分期付款方法一覽👇👇

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想睇埋百老滙、蘇寧夾單攻略？即睇：消費券首期｜5大電器商夾單攻略 八達通+支付寶 跨平台買iPhone

同場加映：iPhone 13相機3大進化實測｜夜拍、Pro超強微距、電影模式解構



iPhone 13／13 Pro相機拍攝實測3大進化重點｜iPhone 13系列終於正式推出，今代雖然外表設計與上代沒有多大分別，可是內裡無論性能、拍攝質素等都大幅提升，而且更加入不少功能強大又好玩的拍攝功能。Apple亦指iPhone 13的拍攝質素比上代iPhone 12 Pro更出色。那究竟新iPhone 13／13 Pro拍攝質素有幾高？記者花了2天時間試拍，就拿一些成果讓大家看一看，究竟iPhone 13在哪些方面進化。

👇👇利用iPhone 13 Pro Max 微距試拍效果👇👇

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