施政報告｜研設白石角東鐵站　業主稱勢必加租：早已看好發展前景

新一份《施政報告》宣布，為改善白石角和科學園一帶公共交通接駁，將邀請港鐵研究以現時位處白石角的香港教育大學教大運動中心用地為基礎，興建新的東鐵線科學園╱白石角車站。

有白石角業主稱，早已看好白石角發展前景，非常贊成有新車站落成，解決當區交通不便問題。她直言，該利好消息下，已能預視未來出租的單位必定加租，也聽聞附近有正在放盤的業主，即時抬價20、30萬元，相信當區物業更保值。



白石角「ONTOLO朗濤」業主劉小姐表示，非常贊成興建新車站。她解釋，白石角人口漸增，但目前交通非常不方便，尤其是周末巴士班次不頻密，倘設有新港鐵站，可方便居民出入，直言「買白石角已經睇好前景，相信越來越好，越來越多人住，政府要體恤民情。」目前她持有的白石角物業正在出租，隨新地鐵站的利好消息一出，她預告未來必定加租，日後也會考慮在該區再購入物業。

聽聞有放盤業主即抬價20至30萬元

不過劉小姐說，對於東鐵線因過海段發展，要將12卡列車更換為9卡列車，感到不滿，擔心況鐵若未能提升班次或提出其他改善措施，加設新站車廂將更擠逼，「相當唔理想，應該恢復12卡！又要發展，交通應該越來越方便，但走回頭路，好搞笑！」然而她認為，區內多一種交通工具選擇，物業將更保值，今日已聽聞新站消息一出，附近正放盤的業主已抬價20至30萬元，相信好處多過壞處。

港府將邀請港鐵公司，研究以現時位處白石角的教大運動中心用地為基礎，興建新的東鐵線科學園╱白石角車站。(教大提供)

議員促增跨區鐵路紓緩擠塞

民建聯立法會議員陳恒鑌認為，隨政府計劃在新界北加大力度建屋，居住人口大增，依靠屯馬線及東鐵綫不足夠應付需求，建議在新界東及新界西增建兩條跨區鐵路，才有助紓緩交通非常擠塞問題。他又指，「路到人先到」，惟今次《施政報告》在交通上無立體規劃，對此感到失望。

▼政府研究增設白石角東鐵站▼



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《施政報告》宣布重啟馬料水填海計劃，加上沙田污水處理廠遷入岩洞騰出現址，共提供88公頃新土地，建議新增土地可主要用作創科發展，強化東部走廊地區以創科為主要經濟功能。

就擬建的科學園╱白石角車站，政府會善用車站用地與毗鄰土地的發展潛力，提供更多房屋及區內居民需要的泊車位、商舖和公共設施。特首已指示發展局、運房局和教育局聯同港鐵及教大，全力推展有關項目。政府消息人士解釋，重啟馬料水填海計劃，是源於配合創科發展及就業需要，未來的白石角車站亦會與之互相配合。