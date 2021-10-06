銅鑼灣香港靈糧堂幼稚園爆上呼吸道感染　24學童中招　須停課強檢

衞生署衞生防護中心今日（6日）公布，香港靈糧堂幼稚園爆發上呼吸道感染個案，涉及24名學童，包括15男9女，年齡介乎2至5歲，他們自9月24日起先後出現咳嗽、流鼻水和喉嚨痛，其中13名病人已經求醫，毋須入院。該校於9月28日已被納入新冠肺炎強制檢測公告。



香港靈糧堂幼稚園。 (幼稚園網頁截圖)

13人曾求醫 全部毋須入院

香港靈糧堂幼稚園位於銅鑼灣禮頓里 6 號，該校爆發上呼吸道感染，個案涉及24名學童，包括15男9女，年齡介乎2至5歲。他們自9月24日起先後出現咳嗽、流鼻水和喉嚨痛，其中13名病人已經求醫，毋須入院，全部病人情況穩定。

學校已停課至少5日以清潔

衞生防護中心人員已向該校提供有關預防呼吸道感染的建議，該校正接受醫學監察。此外，由於上呼吸道感染的徵狀與新冠肺炎相似，為謹慎起見，該校已於9月28日被納入強制檢測公告，以排除感染的可能性，該校已停課至少5日以進行清潔及執行強制檢測公告。

衞生防護中心呼籲市民及院舍員工提高警覺，時刻保持個人和環境衞生，包括應接種季節性流感疫苗；避免觸摸眼睛、口和鼻。