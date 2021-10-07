中大學生會宣布解散　拒校方要求獨立註冊：為同學最大利益著想

中大於二月時宣布與內閣「朔夜」割席，並提出多項「封殺」措施，包括要求學生會註冊為獨立社團。中大學生會今日（7日）在社交平台發解散聲明，指上月十日召開學生會聯席會議，接納學生會代表會全體代表請辭及解散中大學生會之議案，並形容歷51屆、堅持由民主程序產生的中大學生會成為歷史。



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校方二月起停止代收會費 法律意見稱「不需要」獨立註冊

中大學生會今日在社交平台發解散聲明指，自今年二月以來，校方宣布停止代收學生會會費，並要求向政府獨立註冊，自行承擔法律責任。學生會指，曾徵詢專業法律意見，大律師建議學生會「不需要」獨立註冊，學生會指：「若順應法律意見，學生會50年之歷史恐終於此朝；否之，則難以自處的兩難。」

中大學生會：51屆由民主程序產生的中大學生會成為歷史

學生會指，有鑑於此，為同學最大利益著想，於上月10日召開學生會聯席會議，接納學生會代表會全體代表請辭及解散中大學生會之議案，並形容歷51屆、堅持由民主程序產生的中大學生會成為歷史。

中大學生會內閣「朔夜」於二月當選後，校方隨即發聲明公開割席，並要求學生會註冊為獨立社團，自行負擔法律責任。就獨立註冊一事，中大學生會臨時行政委員會（臨委會）原擬上月底、10月初舉行全民投票。不過，臨委會全體４名成員於８月中也宣布辭職，於同月底離任。學生會最終今日宣布正式解散。