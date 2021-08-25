起底修例｜法案委員會完成審議　梁美芬倡在「連登」加強宣傳

政府為打擊近年嚴重「起底」情況，建議修訂《個人資料（私隱）條例》，將「起底」行為刑事化。立法會《2021年個人資料（私隱）（修訂）條例草案》委員會今（25日）完成審議工作，下月24日將向內務委員會提交報告，預計於10月13日將草案交上大會恢復二讀辯論。



曾國衞：不只追究披露起底資料的「始作俑者」

草案建議，賦予個人資料私隱專員調查、執法和檢控權力，可要求提供材料、搜查處所、檢查電子器材、拘捕相關人士等。建議包括有域外管轄權，無論在境內或境外「起底」，私隱專員都可透過電子方式將停止披露通知傳送至香港以外地方。刑事化後將設立兩級制罰則，如果有人意圖或罔顧對當事人的傷害、而未經同意披露個人資料，最高可罰款10萬元，監禁2年；如果未經同意披露資料，而構成傷害，最高可罰款100萬元，監禁5年。

政制及內地事務局局長曾國衞強調，草案不只追究披露起底資料的「始作俑者」，如有關平台未有按照法律要求移除有關資料，亦需要負上刑責。

政制及內地事務局局長曾國衞強調，草案不只是追究披露起底資料的「始作俑者」，如有關平台未有按照法律要求移除有關資料，亦需要負上刑責。（羅君豪攝／資料圖片）

未依要求移除「起底」信息即違法 梁美芬籲在「連登」宣傳

經民聯議員梁美芬表示，開學前同學間不時出現「起底」行為，並將資料發放到群組中，她問及草案是否同樣可處理如校友會、師兄弟群組起底問題。曾國衛指要視乎披露種類，有需要會送達停止繼續披露通知書給予披露者，要求披露者按法例移除相關信息。

個人資料私隱專員鍾麗玲指在條例草案下，如有人有犯罪意圖，在未得到當事人同意下披露其個人資料，已構成「起底」罪行，將先聯絡披露者了解他是否有能力即時移除信息，有需要時亦也去信平台促採取行動。

梁美芬又建議條例通過後，政府可在學校加強宣傳，亦可於電視黃金時間「落廣告」，在網上討論區「連登」發放資訊，要高調於不同社交平台上告知用家作出「起底」行為後，將要負擔相關的法律責任。