獅子山風球｜環保大道變未來水世界　區議員憂水泥廠規劃癱瘓交通

熱帶風暴「獅子山」襲港期間，本港多區出現狂風暴雨及水浸，其中環保大道近工業邨對開水深一度及膝，導致日出康城一帶大塞車，有區議員指環保大道經常有重型車經過時「倒瀉泥水」，造成渠務淤塞，每逢大雨便出現水浸，擔心一旦水泥廠在137區正式營運，勢癱瘓區內交通要道，要求政府部門正視問題。



低窪地點水深及膝

西貢區議員方國珊表示，熱帶風暴「獅子山」三號風球生效期間狂風暴雨，環保大道近工業邨對開出現嚴重水浸，水深及膝，估計深度高達800毫米，有行人撐傘經過須踄水而行，當中鄰近137區填料庫、及工業邨內多個工廠，包括星島集團、卡樂B、HAECO大型廠房等均受到不同程度的影響。

由於上址水浸，導致車流極為緩慢，環保大道近日出康城及峻瀅一帶早上繁忙時段極為塞車，交通一度受阻，至中午前才恢復正常。

居民憂興建水泥廠引入更多泥頭車令交通惡化

根據環保署及CEDD土木署的最新數字，今年3至4月每日約有406架重型車進入堆填區、1300架重型車進入填料庫，累計每日雙向合共3400架次進出將軍澳隧道、環保大道等主要幹道。方國珊指部分泥頭車載貨不穩，行車中途瀉出泥水的情況屢見不鮮，「嘔泥」將會導致渠務淤塞，認為今次暴雨正好反映出居民對137區興建水泥廠的憂心，要求各部門全面檢視環保大道各類排水管道，進行改善及清理排水渠內的積聚沙泥工作，並就水泥廠規劃作全盤考慮。

政府早前宣佈，計劃將油塘混凝土廠重置於將軍澳第137區，並已委託顧問公司進行規劃及工程研究，最快2024年投入運作至2029年，當區居民估計水泥廠落成之後，會有再多一千次架次重型車輛出入，令當區交通問題惡化，因此一直反對在137區內興建水泥廠。