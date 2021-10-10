消費券｜八達通再派50元增值額　名額有限即睇領取方法

【5000元消費券／政府電子消費券／八達通／AlipayHK／Wechat pay／拍住賞／Tap & Go】為了吸引市民以八達通領取電子消費券，八達通公司早前推出一系列獎賞優惠，其中第二輪9月份的「月用月賺賞」50元增值額，於今日（10日 ）派發給合資格用戶。以八達通卡領取消費券的用戶，9月份的零售消費滿1,000元（只計算200元或以上的零售消費額），則可獲得獎賞。

但須注意的是，名額100萬個，先到先得，用戶可到八達通的網頁，以查詢是否屬於合資格的首100萬人。下文將介紹查詢及領取獎賞的方法。



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9月份50元得獎結果可於指定網頁查詢

八達通繼早前派發18元增值額優惠後，其另一項優惠「月用月賺賞」，第二輪即9月份的50元增值額獎賞，亦可於今日（10日）領取。而9月領取獎賞限期，為10月10日至11月9日。名額100萬個，先到先得。

以八達通卡領取政府消費券的用戶，在9月累積零售消費滿1,000元（只計算200元或以上的零售消費額），即可賺取八達通增值額50元。須注意的是，零售消費不包括公共交通及泊車消費。

按此查閱得獎結果︰八達通網站

經查詢消費額後，記考未符合八達通規定的資格，故無法領取增值額50元。（八達通App截圖）

3個步驟可在App查詢消費進度

至於如何查詢八達通的零售消費進度呢？除了於八達通網站查閱外，若用戶領取消費券的八達通卡已綁定App，亦可於App內快速查閱，僅需以下3個步驟︰

1. 打開八達通 App 首頁，點選「消費券」；

2. 合資格八達通卡的號碼旁邊，會顯示消費券圖示，並點擊進入該八達通的頁面；

3. 點擊右上角的「獎賞」圖示，則可點選「月用月賺賞」，以查閱零售消費進度。



如何將八達通卡綁定至App︰

消費券｜如何用八達通App領取50元增值額 一文看清八達通App功能

3個方式領取50元獎賞

至於領取方法方面，「月用月賺賞」與18元獎賞的領取方法相同，若用戶經查詢後或收到通知，已符合獲獎資格，可於10月10日至11月9日期間，領取50元增值額。領取方法共有以下3種︰

1）若用戶的八達通卡已綁定八達通App，收到領取通知後，可透過手機NFC功能，將八達通卡放在手機上，「嘟」一聲後則可成功領取。

2）若用戶的八達通為非實體卡，則可直接於App內領取，增值額即直接存至非實體卡內。

3）用戶亦可親身到港鐵站內的八達通服務站拍卡領取。

