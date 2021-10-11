新冠肺炎｜可以宗教理由豁免打針　美國「入教」人數突然飊升

美國總統拜登（Joe Biden），在9月宣布將要求所有大型科型企業僱員、聯邦部門僱員及醫務工作人員接種新冠疫苗。不願接接種的員工，將可被革職。

可豁免接種的第一個情況是醫療狀況，如能證明對藥物敏感；第二是宗教與個人信仰關係。美國亦因此在這個月，多了更多的人尋求「入教」。



根據美國1964年的民權法案，針對宗教信仰自由給予尊重，根據人民的宗教信仰，可以獲得豁免。如貴格會（Quakers）會信徒可豁免參軍打仗，阿米希人的信徒可以拒絕入讀高中及大學。

因此根據宗教信仰，強制疫苗接種亦可適用。多個美國媒體稱，自9月起宗教豁免的申請數字正大幅上升，如華盛頓有過千的政府員工正遞交申請、洛杉磯警察局有2600名警員要求宗教豁免、有企業因拒絕宗教豁免而正遭員工入稟控訴，如美國航空。

圖為10月7日，拜登前往伊利諾伊州埃爾克格羅夫村一個工地出席公開活動，宣傳接種疫苗的重要。（Reuters）

會出現如此的情況，其中一個理由是民權法並沒有清楚訂明什麼才是宗教。利用宗教豁免避免接種疫苗在過去亦曾出現，如2000年初美國麻疹患者數量急增，是因為反疫苗的資訊流傳，而利用宗教豁免逃避接種的人亦大幅上升。

主流宗教均鼓勵接種

這種尋求宗教豁免的申請，並非因為申請者早已虔誠信奉宗教，更多的是單純為了「避打針」。這是因為包括教宗方濟各（Pope Francis）表明接種疫苗是「關愛行動」、 猶太及伊斯蘭學者亦分別表明接種疫苗合乎妥拉及伊斯蘭，主流宗教並不成為宗教豁免的理由。

因此會尋求宗教豁免的，是一些小型的地方宗教或分支。如天命基督教會（Destiny Christian Church）曾公開表示，可以協助任何尋求宗教豁免接新冠疫苗的人。

但有外界質疑，這會是一些教會尋求增加信徒的機會，甚至是為了求財。哥倫比亞廣播公司（CBS）報道指發現有人在網上自稱「福音傳導者」的人，指可以協助人們撰寫接種豁免信，但收費25美元。記者發送Email打聽詳細，發現對方幾乎什麼宗教或資料背景都沒問，單純就是要求記者付錢。

圖為9月28日，美國北卡杜克大學。輝瑞正進行兒童的新冠疫苗接種臨床測試。（Reuters）

在媒體甚至發現有反疫苗的團體正在網上「教授」方法，讓人們可以利用宗教豁免的方式避免打針。

自變種病毒開始蔓延，更多國家開始接受「與病毒共存」的生活模式後，接種疫苗成為了關鍵。疫苗可降低感染的機會，而即使萬一染疫，亦能大大減低住院及死亡風險。這亦是包括美國在內，部分歐洲國家，以至新加坡等地區要求強制接種疫苗的原因。