骨質疏鬆無聲無息致骨折　雙能量X光骨質密度測量儀診斷最準確

國際骨質疏鬆基金會(IOF)統計，全球50歲以上人士中，每3名女士及每5名男士，便有一人因骨質疏鬆症導致骨折甚至併發症。近年越來越多市民關注自己是否患上骨質疏鬆症，並會主動做檢查。坊間提供不同種類檢查，市民應如何選擇？哪種檢查最準確？哪類市民屬高危人士，未有症狀都要需檢查？

撰文：醫善同行醫學顧問、香港骨質疏鬆學會義務秘書倪司玲醫生



吸煙酗酒增骨質疏鬆風險

患骨質疏鬆症的高危因素可分為先天及後天兩種：

1)先天因素：

-女性

-遺傳基因

-近親家屬曾患骨質疏鬆性骨折

-體格瘦小

2)後天因素：

-50歲以上男女

-身體虛弱

-40歲後曾出現骨折

-女性有賀爾蒙問題或因切除卵巢而提早收經

-缺乏運動

-長期鈣質攝取量不足或接觸不夠陽光

-有吸煙酗酒習慣

-因病需長期服用口服類固醇

年過50歲應做骨質檢查

骨質疏鬆症是骨質變得脆弱，很容易折斷；而且無聲無息，患者很多時沒有症狀，通常出現骨折才知自己患此病。所以市民年過50歲，或有上述高危因素，即使沒有骨質疏鬆症狀也應檢查。若已出現症狀，如腰骨痛、駝背、變矮，或只是輕輕碰撞都會骨折，更需要盡快檢查。

倪司玲醫生表示50歲以上男女均有骨質疏鬆風險。

血液鈣含量正常也可患上骨質疏鬆

坊間提供不同針對骨質疏鬆症的檢查方法，如驗血分析血液中鈣質含量，若鈣含量低便患骨質疏鬆症。但事實上血液中鈣含量與是否患骨質疏鬆症沒有直接關係，鈣含量低只代表攝取鈣質不足，是患骨質疏鬆的高危因素，需進一步檢查。很多人血液中鈣含量正常也確診患骨質疏鬆。有人說照超聲波可知道骨質密度，從而診斷是否患骨質疏鬆，但與驗血一樣，兩者並非確診骨質疏鬆的金標準。

DEXA為醫學界最認同的骨質密度檢查診斷

雙能量X光骨質密度測量儀(DEXA)是目前醫學界最認同的骨質密度檢查診斷，以非常低能量的X光檢查腰椎或股關節骨這兩處最易骨折的部位，之後將骨質密度與數據庫中年紀及種族相若的人比較，按得出數值將骨質疏鬆程度分類：

--Ｔ值等如或低於負2.5屬骨質疏鬆，需找出骨質流失原因，考慮用藥治療

--Ｔ值介乎負１至負2.5屬骨質密度偏低，需與醫生商討是否開始用藥治療，或繼續觀察有否其他高危因素會引致骨折，防止骨質流失

--Ｔ值等如或高過負１即骨質密度屬正常

DEXA檢查快捷、安全及能精確地測量骨質密度，沒有入侵性；而相對於DEXA，驗血及照超聲波出現假陽性或假陰性的比率較高。如市民出現腰骨痛，醫生會先作臨床檢查，再為病人照Ｘ光或磁力共振，了解問題所在，如是否有斷骨、腰椎退化或椎間盤突出等。若發現腰椎塌下，會懷疑可能患有骨質疏鬆，再安排接受DEXA檢查，便可診斷是否患骨質疏鬆。

醫善同行將於10月20日舉辦兩場健康講座，由骨質疏鬆學會會長/醫善同行慈善基金主席/骨科專科醫生黃仕雄醫生，分享骨質疏鬆症及退化關節炎資訊，如何預防及治療；更有兩位資深物理治療師講解示範合適運動。詳情可瀏覽：https://www.facebook.com/105653790802374/posts/630793391621742/



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