骨質疏鬆係咪無得醫　鈣片可唔可以增骨質　正確治療減骨折風險

年10月20日是世界骨質疏鬆日，現時全球已有逾100個國家、地區以及組織響應世界骨質疏鬆日。隨着人口老化，長者逐漸增加，骨質疏鬆症已成為銀髮一族常見的疾病，正好藉此提醒大家正確認識骨質疏鬆症，以及透過飲食及運動預防此症。

撰文: 醫善同行主席、香港骨質疏鬆學會會長黃仕雄醫生



年紀大就會骨頭脆？患有骨質疏鬆症是人老的必然現象無法治療？《醫善同行》早前調查發現，巿民對骨質疏鬆症認知嚴重不足，只有30%受訪者知道骨質疏鬆症可以透過藥物治療 。

巿民對骨質疏鬆病認識少 望政府資助篩查

《醫善同行》早前以問卷訪問約1200名市民，約30%人指自己或家人患有骨質疏鬆症，約40%人表示不知道，其餘人表示沒有。有約半數人只曾聽說骨質疏鬆症，但認識不多；另有約40%人理解此症成因，但不清楚預防方法及治療。

調查又發現，約66%市民不知道有治療骨質疏鬆症的特效藥；而幾乎所有人都表示，若自己或家人不幸患上此症，都希望獲得治療，並支持政府資助合資格市民接受骨質疏鬆症篩查。

認識預防骨質疏鬆注意事項

骨質疏鬆症可否預防？正常的骨質增長需要攝取足夠的鈣質和維生素D，及作適量的負重運動。由於骨質須在年輕時奠定基礎，所以預防骨質疏鬆症，一生都要注重適當飲食和運動。

1)均衡飲食

多食含豐富鈣質的食物，以下食物含豐富鈣質：

奶類食品：如牛奶、芝士、乳酪等宜選低脂或脫脂產品，以減少脂肪和熱量攝取

**少選擇含添加糖分的產品，如朱古力奶、果味奶、煉奶、果味乳酪飲料等

海產類：連骨或殼食用的海產，如沙甸魚、銀魚乾及蝦米等

**罐頭魚類醬汁一般高鈉、高脂肪，建議盡量少食醬汁

豆製品：板豆腐、豆腐乾、加鈣低糖豆漿、素雞、鮮腐竹、百頁等少食用經油炸的豆製品，如：炸豆腐、豆腐卜等

蔬菜類：深綠色的蔬菜，如白菜、西蘭花、芥蘭、莧菜、菜心等

**採用白灼、上湯浸等低脂健康烹調方法

果仁類：如杏仁、合桃及芝麻等，宜選擇沒有加鹽或糖的產品

水果(包括乾果)：橙、無花果、無花果乾等，選擇乾果時，應選沒加糖醃製

**攝取足夠維生素D，含高油分魚類如三文魚、沙甸魚、青花魚、吞拿魚、鱈魚、鰻魚等，以及蛋黃和添加維生素D的奶類製品或豆奶等，都含豐富維生素D。

**減少進食高鹽分的食物，如鹹魚和豉油等調味料，減少鈣質流失。

2)切勿吸煙及酗酒，及減少飲用含咖啡因的飲品如咖啡、濃茶等。

3)適量的負重運動，例如：步行、太極、健身操等。保持每星期最少做3次、 每次30-60分鐘的運動。

4)因食物提供的維生素D分量有限，不能滿足身體所需。所以要進行適量戶外活動，多曬太陽協助製造維生素D，幫助吸收鈣質。但切忌曝曬，以免灼傷。

部份疾病致未能從飲食攝取足夠鈣或需服鈣片

骨質疏鬆症是一種慢性骨骼新陳代謝病症，隨著年齡漸長，受荷爾蒙變化影響或身體機能逐漸衰退，本來年輕時密度甚高的骨骼，因為鈣質流失而出現孔隙，骨質密度減少，骨骼結構變得脆弱，便會形成骨質疏鬆症。他們可能容易出現脆性骨折，甚至出現併發症，嚴重影響日常生活。

很多市民都會問，是否需服用鈣片補充鈣質。假若你患某些疾病或需長期服藥，如乳糖不耐症、腸道疾病如發炎性腸道疾病 (Inflammatory Bowel Disease, IBD)、腸易激綜合症(Irritable Bowel Syndrome)、麩質敏感症 (Coeliac Disease) ，或需要長期接受類固醇治療而未能從飲食中攝取足夠鈣質，服用鈣片是可行的補充方法。市面上的鈣片有不同鈣化合物製成，劑量不盡相同，服用前應諮詢家庭醫生、營養師或藥劑師意見。

使用處方特效藥可減骨折風險

普遍市民對骨質疏鬆症警覺性不足，而且有不少誤解，以為人老後無可避免會骨質疏鬆，長年累月活在脆性骨折陰影下。很多巿民還以為單單服用鈣片及維他命D，便能治療骨質疏鬆症。事實上，適量鈣補充只能減慢骨質流失，但已疏鬆的骨質不會因攝取鈣而增加。

現時香港已經有超過八種治療骨質疏鬆症的特效藥，全部均在醫管局的專科藥物名冊內。 公院專科門診或你的家庭醫生會因應病人的情況如曾否骨折、骨質密度T分數、其他高危骨折因素等，作出治療建議，能有效提升骨質密度，大大減低骨折風險。不過市民要留意，胡亂服用特效藥可能會導致不良副作用，切忌自行購買藥物服用，避免未經醫生建議自行停藥。

想知道更多關於骨質疏鬆症，請密切留意一連五個星期的骨質疏鬆症專題文章，由不同專科醫生和專職治療解構骨質疏鬆。

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