【政府工／公務員／政府職位空缺／搵工】來到9月，除了全年招聘的職位如二級懲教助理及入境事務員外，亦新增多個部門的職位空缺，當中多份要求不高，學歷要求由DSE五科合格至大學學士畢業不等，但月薪最高可過3萬！



是次整合的10份政府職位空缺，全部均為低門檻職位，學歷要求介乎中四至大學學士畢業程度，工作經驗只需三年或以下，但薪金最高可達$31,745。

眾多空缺中，稅務局聘請的助理稅務主任最值得大家留意！（資料圖片）

眾多空缺中，稅務局聘請的助理稅務主任相當值得大家留意，只需DSE或會考五科合格（2級或以上）及於基本法測試取得及格成績即可申請。由於是公務員職位，其薪金有相當大的調整空間，入職月薪為總薪級第3點$15,560、頂薪點則可達$31,750，另外有醫療及房屋資助等福利。

🔻🔻🔻點圖睇公務員職位招聘（機電工程署、稅務局、土地註冊處）🔻🔻🔻

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非公務員職位同樣有不少選擇，當中以教育局聘請的行政助理薪金最高，月薪$31,745。以過3萬的月薪來說，其入職條件並不算嚴苛，只需學士學位、DSE中英文科3級或以上及2年行政工作經驗即可申請。有意轉工轉行的朋友不妨考慮。

🔻🔻🔻點圖睇非公務員職位招聘（郵政署、民政事務局、民政事務總署）🔻🔻🔻

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🔻🔻🔻點圖睇非公務員職位招聘（教育局、差餉物業估價署、在職家庭及學生資助事務處）🔻🔻🔻

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是次整合的職位月薪雖然未算超高，但勝在門檻低，不論有否大學畢業資格、沒有修讀特定科目或沒有多年工作經驗仍然能有多個選擇。不過要注意，現時所有公務員職位均要求《基本法》測試及格成績，如有意投考相關職位，最好先報名應考或做好考試準備。因為就算未應考，申請人在招聘過程中仍會獲安排參加相關《基本法》測試，若然未能考獲及格成績，便不會獲得聘請機會！

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同場加映：乞食科Fresh Grad灰爆呻冇出路 網民忠告：有家底先好為興趣揀科

大學聯招（JUPAS）將於8月12日公佈結果，獲得大學錄取固然高興，不過高興過後，成為大學生自然又有新煩惱。近日有網民在連登討論區灰爆訴苦，指自己讀了「乞食科」，結果進修不果、想投入職場又處處碰釘，令他欲哭無淚，不少網民紛紛留言，給予一針見血的忠告。

網民見狀留言回應，令貼文再次陷入「揀科應該睇興趣定前途」的世紀爭拗，究竟哪邊更有理據？👇👇👇點圖睇網民有咩忠告👇👇👇

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