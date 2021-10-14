重陽節｜重九重陽之名因何而來　從隋唐開始不止登高還會射箭？

今天是重陽節，相信不少讀者都會好好享受一天公眾假期。但你知道重陽節除了登高祭祖外，其實還有射箭的習俗嗎？



重陽節的起源

重陽節，又名「重九節」，是每年農曆九月初九。《易經》以陰陽代表世間萬物的運行狀態，就連數字亦有分陰陽，「六」為陰數，「九」為陽數。農曆九月九日，二九相重，故稱為「重九」、「重陽」。在三國時代曹丕的《九日與鍾繇書》中便寫道：「歲往月來，忽復九月九日。九為陽數，而日月並應，俗嘉其名，以為宜於長久，故以享宴高會」。

《西京雜記》，中國古小說集，共129則，每篇短者僅十餘字，長者亦不過千餘字，相傳是東晉葛洪著，一說漢朝劉歆作。「西京」指京都長安，，所記多為西漢遺聞軼事、時尚風習、奇人絕技等。（圖片擷取自︰https://bit.ly/2XdC4Ru）

關於重陽佳節的起源，有不同的說法。第一個起源可追溯至漢代，據東晉葛洪（一說漢朝劉歆著）《西京雜記》記載，漢高組的寵妃戚夫人有位侍女叫賈佩蘭。戚夫人被呂后害死後，賈氏被逐出宮，她嫁給扶風人段儒，曾回憶宮中生活：「九月九日，佩茱萸，食蓬餌，飲菊華酒，令人長壽，菊華舒時，并採莖葉，雜黍米釀之，至來年九月九日始熟，就飲焉，故謂之菊華酒。」

另一個起源則帶有神話色彩，由南朝梁人吳均之《續齊諧記》記載。傳說東漢時汝南有名為恒景的人，仔隨仙人費長房遊學多年。一天，費長房跟恒景說︰「九月九日，你家中會有災難，快回去叫家人用紅袋盛茱萸，掛在手臂上，登高飲菊花酒，便能避禍消災了。」桓景照師傅所說，全家上山遊玩，等到傍晚回家一看，只見所有的雞狗牛羊家禽家畜，全都死光。費長房說︰「它們代替你們受災。」此後，世人便有了在九月九日登高飲酒、帶茱萸囊的習俗。

不過，重陽節除了登高飲酒、祭拜祖先、賞菊之外，其實還有射箭的習俗。

重陽射箭習俗始於隋唐

唐代重陽飲宴賦詩的風氣，朝野皆同。德宗、穆宗、宣宗都在此日大宴群臣於曲江池，並命群臣作詩以進。從南北朝到隋唐，新興的重陽習俗不止是飲宴賦詩，還包括了動態的騎射圍獵。

《卷九志第一禮上》：「九月九日馬射。或說云秋金之節，講武習射，象漢立秋之禮」。南朝陳後主陳叔寶也酷愛騎射。到了唐代，騎射之風仍然興盛。北宋王溥《唐會要》卷二六記載：「十六年三月三日。賜百僚大射於觀德殿。其年九月九日。又賜文武五品已（以）上。射於元（玄）武門。」

另一個說法是，東晉末年大將軍劉裕在篡晉之前，有一年在彭城過重陽，一時興起便騎馬登上項羽戲馬台。等他即位稱帝後，規定每年九月九日為騎馬射箭、校閱軍隊的日子。後來南北朝時期，重陽節便流行騎馬射箭的習俗，並一直承傳至今。

下次大家過重陽節時，不妨跟家人提議一同射射箭吧。（笑）

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