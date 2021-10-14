守護山野「救火英雄」山火季節出動　嘆一個煙頭足可將心血盡毀

踏入山火旺季，漁護署滅火隊又要出動！穿上防火衣，帶著火拍背泵、16公升水等裝備，翻山越嶺搶救林木，目標縮小焦土範圍。這班救火英雄其實是漁護署平日負責林務職員，走在山火最前線。

漁護署農林助理員王龍英（阿龍）是滅火隊隊長之一，終日與山為伴，皮膚也曬得黝黑。面對過比人還高的火焰、被煙薰得難以呼吸，首次出動已嘗到這份工作的艱辛，但大自然的魅力卻一直牽引著阿龍留下來，有次出動後更驚喜地收到市民的感謝卡，令他深信值得付出努力守護這片山野。



▼踏入山火季節 漁護署滅火隊的日常▼



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秋風起，踏入漁護署滅火隊展開24小時輪更監察及滅火季節。任職農林助理員的阿龍2014年入隊，第二日即被派往應對八仙嶺大火，首次登上直升機到達山火事發位置附近的停機坪，從機上俯瞰，當時仍有不少正在踩單車郊遊的市民。直升機降至離地面尚有3、4呎，他就跳下去，帶同裝備直奔火場。

八仙嶺山勢崎嶇，看見「火龍」在懸崖下卻未能步行而至，滅火隊只能在後防守，盡量不讓它擴大範圍，待火勢稍弱再前行撲熄。入漁護署前，阿龍只是從遠處見過山火，當時還覺得「有條火龍好靚喎」，從沒想過有天會與山火這麼近，近得伸手可及，「真係埋去打火（『救火』術語），熱力先感受到，煙攻埋嚟係透唔到氣，點大力吸氣都好似唔夠，同埋攻眼。大火又有風，啲火燒得高過人，到時要退，細風再返埋去噴水，（三人一組）一汞兩拍，盡量㩒熄佢」。

也因走得那麼近，阿龍才發現即使是一小堆火，被風一吹，一大片草地不用10秒足可盡毀。這是他入行以來，面對歷時最長的一場山火，燒了將近兩天。

火拍是漁護署職員用舊消防喉剪成長條狀製成。當火勢減弱，滅火隊上前先噴水趕走空氣，然後用火拍打火，拍熄火種後再在地上「碎幾下」，再由另一個人用火拍打火，不斷循環以防死灰復燃。（何家達攝）

默默守護郊野 市民感謝卡帶來堅持的動力

最初帶著對郊野的熱愛進入滅火隊，他坦言「工作日曬雨淋，夏天尤其辛苦」，酷熱難耐只能提醒自己多飲水、做好防曬。還記得有次出勤，隊長突然叫他「唞下，唔好郁」，沒有不適的他感到奇怪，用電話一照始發現滿臉通紅，原來是中暑徵兆。以往行山輕輕鬆鬆過一天，但當山頭叢林變成工作地點，一更過去已是24小時，原來也會不習慣，他不禁忠告「係辛苦嘅，要捱得！」

從跟著前輩出征，到後來變成隊長帶隊，阿龍也有另一番體會。有次在臨近清明節的早上，第一次帶隊就到馬鞍山打火至天黑，路上曾與村民相遇。數天後竟收到市民的感謝卡，指從來不知道漁護署會幫忙救火，感謝他們保護樹木，當下覺得原來付出的努力是有人知道，也是堅持下去的一份動力。

阿龍任職農林助理員，脫下防火衣，仍要負責泥水、燒焊、植樹、修橋補路等工作。（何家達攝）

滅火隊未如消防員般天天操練，阿龍說，滅火隊由漁護署農林助理員、技工等組成，負責泥水、燒焊、植樹、修橋補路等工作，撲滅山火只是其中一個範疇。脫下防火衣，他還是在林裏穿梭，與山作伴。每次山火過後，阿龍總是有種唏噓，「噚日經過仲綠油油，燒完得返一條條柴。」一個煙頭或燃起垃圾，繼而焚毀植物，嚴重時就是燒遍整個山頭。

李英銘承認請人有困難，皆因在郊野公園工作較市區辛苦，有人甚至入職數月已捱不住要離開，慶幸同事仍對大自然有興趣及感情而留下來。（何家達攝）

郊野公園主任李英銘︰唔係好似拍戲咁

漁護署滅火隊由16小隊組成，每隊由隊長帶領6名隊員出動。漁護署郊野公園主任（保護組）李英銘說，從漁護署人手中，挑選體力好、有經驗及合作性高的同事加入滅火隊，透過「以老帶新」學習判斷山火走勢、避免置身危險位置、辨識火場最就近的水源等，「唔係好似拍戲咁，啲火好猛烈照衝埋去。我哋要追火尾，火一路燒走，走埋去佢燒過嘅地方，相對安全，唔會繼續企埋去草密茂嘅地方」，安全還是首要。

在沒有山火的日子，資深同事帶新人行山熟悉地形，夜行也是演習之一，「就算鍾意行山，夜晚經驗未必多。墳區附近易生火災，行多啲先熟悉周圍地形，到真係有火警就會知道，好多墳區有挖洞，夜晚睇唔到，要有心理準備；行大欖時原來有好多浮沙碎石，當有事發生就無咁緊張。」對李英銘而言，也只是經驗之談。