漁護署改良監測系統AI代替人眼　山火控制中心成「大腦」調兵遣將

星星之火，可以燎原，漁護署靠人手在山火瞭望台24小時偵察山火，市民如有發現，一通電話，有助加快派員到現場撲火，背後亦依賴滅火隊的「大腦」— 山火控制中心在背後調兵遣將。

為提升監測效率，漁護署於大欖郊野公園田夫仔山火瞭望台的山火監測攝像機，新增應用視頻分析及人工智能（AI）技術，冀改良版進一步提升監測準確性。



▼2020年4月大欖郊野公園山火過後 植樹區焚毀▼

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踏入山火季節，山火控制中心啟動24小時運作，由兩名職員接聽市民報告，在背後負責聯絡及派遣滅火隊到現場救災，是漁護署防火主任周有誠，他透過牆上的大型地圖，調動各區人手。

滅火隊是郊野公園發生山火的「第一個應變人員」，打頭陣到達現場確認位置，一旦火勢迅速蔓延，升級由消防處接手，滅火隊退守為輔助小隊，也需要飛行服務隊向起火位置投擲水彈撲火。他坦言，清明及重陽是最頭痛的假日，不少山火很大機會由拜祭的市民疏忽引起。

去年山火範圍面積如47.7個維園

根據漁護署資料，去年在郊野公園錄得25宗山火，影響906公頃範圍，相等於47.7個維園，較2017至2019年合共受影響範圍更廣；被燒毀的樹木達9,075棵，較2019年多超過兩倍。

根據《郊野公園及特別地區規例》及《林區及郊區條例》，在郊野公園非指定燒烤地點或指定露營地點生火或用火，及留下火種均屬違法，過去成功檢控個案不多，但在疫情下創新高，去年至今年9月達63宗。

在山火季節，漁護署防火主任周有誠透過牆上的大型地圖，調動各區滅火隊人手。（何家達攝）

樹木成林需20至30年功夫

要在廣闊的郊野公園，為被燒焦的林木「緝兇」，有如大海撈針。近年在林區，救火隊人員曾找到孔明燈的「屍骸」，是難得發現疑似「兇器」的例子。漁護署郊野公園主任（保護組）李英銘解釋，調查時只能從起火地點尋覓線索，近墳區或與拜祭有關，山頭突然起火或由遊人所致。

李解釋，大面積火場多涉及草地或灌木叢，一燒火勢迅速蔓延，就如位於林村郊野公園的雞公嶺，空曠及以草地為主，當被焚燒「走得快好多、廣好多」。既植樹，也救樹，他無奈說，「如果一個地方經常被燒，長期維持草地狀態，樹苗無機會生長，成不到樹林；相反，樹林因較潮濕，無咁容易燒，但唔代表嚴重性細，樹木成林需要2、30年功夫，燒咗對我哋好大損失」。

綠林焚毀 栽種者欲哭無淚

去年大欖郊野公園的嚴重山火仍歷歷在目，當年由一片光禿禿變成綠水青山，李英銘形容是一代人的心血，他大嘆當年有份植樹的同事欲哭無淚，「除草施肥，再慢慢生長成林，（現在）全部歸零，要由頭嚟過」。

翻查資料，大欖郊野公園成近年山火重災區，2016年至今年9月共錄得29宗山火，541公頃土地及10,935棵樹木被燒毀；而林村郊野公園被燒毁面積最大，達976公頃。

由早年光禿禿的山頭變成綠水青山，李英銘認為是一代人的心血，成林後更應小心保護。（何家達攝）

▼2020年重陽節前夕 雞公嶺山火燒足兩日兩夜▼

全港唯一山火監測攝像機加入AI增準確度

監測山火，靠在山火瞭望台職員的一雙眼及在郊野公園巡邏，也依靠市民用手機報告，但報案市民未必人人清楚指出發生山火確實位置，近年加入WhatsApp發送照片選項，令控制中心更容易掌握地點。

除了靠人，也靠機器。漁護署自2017年起在大欖郊野公園田夫仔山火瞭望台，試行安裝山火監測攝像機，利用熱成像技術探測半徑5公里範圍內的山火，過去三年成功偵測12宗。

但是，天氣、地形等因素或影響其準確性，故漁護署與物流及供應鏈多元技術研發中心合作，研究以視頻分析機器和AI技術，提升現有山火監控系統的精確度。署方已於今年7月利用八鄉山火瞭台所採集的數據，將改良的AI監測模型，應用在田夫仔山火瞭望台監控系統，會繼續收集數據作性能分析。

漁護署自2017年起，在大欖郊野公園田夫仔山火瞭望台測試應用「山火監測系統」。（漁護署提供）

李英銘笑言「我哋同事以前都係AI，山火眺望台同事要瞪大眼望周圍邊度有煙，可以很快報告某個位置可能有山火。今日可以利用機器學習，變相幫我哋重複做呢個動作，一有警號先睇，再由人作判斷。」新科技讓救火隊，多雙眼守護這片郊野。