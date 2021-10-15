陳肇始打流感針　籲長者同打新冠疫苗：著好保護衣、避彈衣

食物及衞生局局長陳肇始今天（15日）聯同衞生署、醫院管理局等高層及代表接種流感疫苗，盼起示範作用，呼籲市民也應盡快打針，尤其是長者，相信流感疫苗能作為「保護衣」，而同時接種新冠疫苗則可作「避彈衣」，提供雙重保護。她指政府已採購超過94萬劑流感疫苗。

衞生署署長林文健稱，署方轄下的診所中有一半同時提供流感和科興疫苗，若市民想打復必泰疫苗也可提供轉介信。醫院管理局行政總裁高拔陞則指，下周一起再多四間醫院的專科門診可為覆診病人即場打針。



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政府今年購超過94萬劑流感疫苗

陳肇始表示，每年的冬季流感都由12月至1月期間開始出現，並於翌年3、4月才結束，流感疫苗是預防流感爆發的重要手段，今年政府購買超過94萬劑流感疫苗，當中30萬劑分配給學校為學童接種，其中有3萬劑是噴鼻式疫苗。她稱去年因應新冠疫情，學校需要停課，流感疫苗接種下降，今年希望做好接種工作。她又稱，今年地區康健中心、地區康健站亦可接種流感疫苗，十分方便。

她指，雖然現時新冠疫情穩定，但不知第五波會否來臨，冬天病毒亦會「更惡」，不可掉以輕心，因此接種新冠疫苗和流感疫苗同樣重要，能夠提供雙重保護，專家認為兩款疫苗只要相隔14天接種便為安全，呼籲市民盡快接種，尤其是長者，因為若長者不幸感染，併發症和死亡風險都很嚴重，形容長者打新冠疫苗是著好「避彈衣」，而流感疫苗則為「保護衣」。

林文健表示，政府去年為市民接種逾130萬劑流感疫苗。（李澤彤攝）

幼稚園和小學爆上呼吸道感染個案

林文健表示，由今年9月至10月14日期間，幼兒中心、幼稚園和小學曾爆發261宗上呼吸道感染爆發個案，影響到超過1760人，直言「香港形勢唔係太樂觀」，在外國放鬆防疫措施下，隨著人口的流動，流感「可能有報復式上升嘅趨勢出現」。他補充，政府去年為市民接種逾130萬劑流感疫苗。

他又稱，署方轄下的101間診所自10月起已為市民提供免費流感疫苗接種，當中有51間可以同時提供科興疫苗，如果有市民願意打針，可以選擇先打哪一款疫苗，相隔14天後再打另一款。若有市民希望接種復必泰疫苗，醫生也會開出「快速轉介信」，可以即日在接種中心打針。

高拔陞稱，下周一起會在明愛醫院、威爾斯親王醫院、東區醫院和將軍澳醫院的專科門診設立新冠疫苗接種站。（李澤彤攝）

高拔陞則指，早前醫管局已於3個醫院聯網的專科門診設立新冠疫苗接種站，在十個工作天內為2000多名覆診病人打針，即平均每天約200多人，數字屬理想，下周一起會在明愛醫院、威爾斯親王醫院、東區醫院和將軍澳醫院的專科門診設立接種站。

除了陳肇始、林文健和高拔陞外，食物及衞生局常任秘書長（衞生）陳松青、衞生署衞生防護中心總監徐樂堅醫生、醫院管理局主席范鴻齡，今早也於「下葵涌普通科門診診所」接種季節性流感疫苗。