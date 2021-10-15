西環的士司機被殺　的士組織促允裝防刧膠板及攝錄機　運輸署支持

西環東邊街早前發生的士司機兇殺案，司機慘遭割頸，令一眾司機擔心人生安全。多個的士團體今午（15日）請願，要求運輸署制訂於的士內安裝攝錄機及防劫膠板的指引。推動的士發展聯會副主席吳錦華今早亦表示，大約10年前，不時有的士司機被箍頸打劫，故曾於車內安裝膠版，但因運輸署反對，最終作罷。他同樣希望，運輸署可盡快就此制訂指引。



運輸署表示支持業界加裝防劫透明膠板，的士在進行驗車程序時亦毋須拆除膠板，只須符合基本安全標準，運輸署在的士車輛檢驗時會一併檢視有關設施。



工會：是次事件敲響警鐘

汽車交通運輸業總工會的士司機分會、城市的士司機車主聯會、的士管理人協會等，今日到運輸署提交請願信，認為運輸署責無旁貸制訂批准安裝攝錄機及防劫膠板指引，一旦發生事故，警方亦可翻查片段了調查。各工會表示，是次事件敲響警鐘，希望運輸署正視問題，盡快修改法例，以保障司機人身安全。

吳錦華今早於港台節目《千禧年代》表示，大約10年前，不時有的士司機被箍頸打劫，有不少車主希望在車廂加裝膠片，但由於尺寸問題，運輸署不認同，之後車主驗車需先拆掉膠板。他續指，由於過於麻煩，現時幾乎無人安裝膠板，尤其一旦發生意外，保險或因車廂在未經批准下改裝，因而拒絕賠償。

吳錦華又稱，過往業界都希望在車廂內安排攝錄機，但私隱專員公署反對，認為侵犯客人私隱。他期望，可盡快於的士加裝攝錄機及膠板。

運輸署列裝防劫透明膠板3項要求

運輸署表示，一般而言，在不影響車輛結構及行車安全的前提下，的士車主或司機在的士車廂內安裝閉路電視系統，無須向運輸署申請。不過提醒可能涉及的私隱保障問題，因此的士車廂內安裝閉路電視系統須顧及《個人資料（私隱）條例》的規定及保障資料原則，即個人資料的使用及保安等，避免侵犯乘客的私隱。

至於按裝防劫透明膠板，運輸署表示支持業界加裝，的士在進行驗車程序時亦毋須拆除膠板。署方稱為保障行車及乘客安全，防劫透明膠板須須符合以下基本安全標準，運輸署在的士車輛檢驗時會一併檢視有關設施：膠板須牢固裝設在車廂內，在正常運作環境下，不容易脫位或變形；膠板的邊沿或平面凸出部分須用軟物料包裹，不得留有尖利的邊沿或角位以上；以及膠板如設有付款托盤，該托盤的邊沿須用軟物料適當包裹。

署方稱，如業界或其承辦商在防劫透明膠板設計初期及裝置方面如有任何疑問，運輸署樂意與業界商討及提供意見。