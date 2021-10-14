西環的士兇案｜外籍女教師「借尿遁」冷靜報案　請飲啤酒拖延疑犯

西環東邊街的士司機遭割頸謀殺案，涉案31歲男疑兇蔡南生潛逃一日後，昨日終在南丫島落網。協助警方破案的報案女子，形容疑犯整日流連士多茶座表現鎮定，為免功虧一簣，請他飲啤酒拖延時間，直至接報到場警員將他拘捕。



據了解，警方昨（13日）晚上7時許接獲女事主報案後，隨即派出軍裝和刑偵警員到場調查，在士多外截查該可疑男子，查證身份後將他制服，押返到南丫島警崗扣查。晚上約11時，大批警員押送疑犯至榕樹灣碼頭，登上水警輪離開，轉交至西灣河水警總部。



網媒《Hong Kong Free Press 》接觸到報案的外籍女子 Tracy，她憶述辨識通緝犯的一刻，以及報案經過。Tracy 形容疑犯表現鎮定，惟整日流連在士多外的露天茶座，不禁令街坊起疑。

Tracy居於南丫島，任職教師。她憶述，昨日下午到南丫島榕樹灣後街一間士多購物，打算添些補給，其間遇上島上工人和男疑犯閒聊幾句，她形容當時疑犯鎮定及談吐溫文，事後Tracy一度離開，不以為然。直到傍晚6時半，她折返士多時，仍看到他流連在士多外露天茶座，身上衣服濕透，令她心中不禁起疑，她記起早上曾在報紙閱讀過有關報導，一度疑惑眼前是否在逃的通緝犯。

女事主「借尿遁」回家 搜索疑犯相片比對後 冷靜報警

女事主表現冷靜，以「借尿遁」一招，向疑犯稱自己要去廁所失陪一會，便立刻回家搜索警方發放的通緝相，比對後，發現剛才出現眼前的男子疑似殺害的士司機的疑犯，遂向警方報案。晚上7時16分，Trcay 報案後，返回茶座並主動提供一罐啤酒給疑犯閒聊拖延，等待警員現身。警員隨後抵達現場，要求檢查他的身份證，數分鐘後疑犯被制服地上及被扣上手銬。其後更多防暴警員持盾出現，她形容整個執法過程順利。

她感覺整件事十分「超現實」 （"It was surreal, and I felt really sad.”），但不感到害怕，疑犯期間向女事主分享生活日常，女事主亦報以微笑和點頭，形容是一段很好的對話。因此對事件感到遺憾。她補充，在南丫島這個小島嶼，與陌生人閒聊是一件普通的事。

《803基金》聯絡女事主 指將會給予部分懸红

由全國政協副主席、前行政長官梁振英發起的《803基金》早前曾在Facebook發帖文，表示會懸红30萬元，以協助緝兇。Tracy 事後被問到有否跟基金聯絡，她表示曾致電基金熱線，留下留言。今早，她接獲基金回電，指有鑑於特殊情況，她將會獲得部分懸红。

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事發於（12日）凌晨4時許，48歲韋劍雄駕駛的士駛至東邊街近皇后大道西時，遭疑犯用硬物或利器襲擊，導致他頸部嚴重受傷，大量出血陷入昏迷，送院搶救無效。疑犯犯案後，立刻向德輔道西方向逃去，並於同日登船前往南丫島逃避追捕，潛逃一日後，警員昨日在島上將他拘捕。