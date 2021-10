西環的士兇案｜外籍女教師「借尿遁」冷靜報案　請飲啤酒拖延疑犯

西環東邊街的士司機遭割頸謀殺案,涉案31歲男疑兇蔡南生潛逃一日後,昨日終在南丫島落網。協助警方破案的報案女子,形容疑犯整日流連士多茶座表現鎮定,為免功虧一簣,請他飲啤酒拖延時間,直至接報到場警員將他拘捕。



據了解,警方昨(13日)晚上7時許接獲女事主報案後,隨即派出軍裝和刑偵警員到場調查,在士多外截查該可疑男子,查證身份後將他制服,押返到南丫島警崗扣查。晚上約11時,大批警員押送疑犯至榕樹灣碼頭,登上水警輪離開,轉交至西灣河水警總部。



網媒《Hong Kong Free Press 》接觸到報案的外籍女子 Tracy,她憶述辨識通緝犯的一刻,以及報案經過。Tracy 形容疑犯表現鎮定,惟整日流連在士多外的露天茶座,不禁令街坊起疑。

Tracy居於南丫島,任職教師。她憶述,昨日下午到南丫島榕樹灣後街一間士多購物,打算添些補給,其間遇上島上工人和男疑犯閒聊幾句,她形容當時疑犯鎮定及談吐溫文,事後Tracy一度離開,不以為然。直到傍晚6時半,她折返士多時,仍看到他流連在士多外露天茶座,身上衣服濕透,令她心中不禁起疑,她記起早上曾在報紙閱讀過有關報導,一度疑惑眼前是否在逃的通緝犯。

女事主「借尿遁」回家 搜索疑犯相片比對後 冷靜報警

女事主表現冷靜,以「借尿遁」一招,向疑犯稱自己要去廁所失陪一會,便立刻回家搜索警方發放的通緝相,比對後,發現剛才出現眼前的男子疑似殺害的士司機的疑犯,遂向警方報案。晚上7時16分,Trcay 報案後,返回茶座並主動提供一罐啤酒給疑犯閒聊拖延,等待警員現身。警員隨後抵達現場,要求檢查他的身份證,數分鐘後疑犯被制服地上及被扣上手銬。其後更多防暴警員持盾出現,她形容整個執法過程順利。

她感覺整件事十分「超現實」 ("It was surreal, and I felt really sad.”),但不感到害怕,疑犯期間向女事主分享生活日常,女事主亦報以微笑和點頭,形容是一段很好的對話。因此對事件感到遺憾。她補充,在南丫島這個小島嶼,與陌生人閒聊是一件普通的事。

《803基金》聯絡女事主 指將會給予部分懸红

由全國政協副主席、前行政長官梁振英發起的《803基金》早前曾在Facebook發帖文,表示會懸红30萬元,以協助緝兇。Tracy 事後被問到有否跟基金聯絡,她表示曾致電基金熱線,留下留言。今早,她接獲基金回電,指有鑑於特殊情況,她將會獲得部分懸红。

+ 7

事發於(12日)凌晨4時許,48歲韋劍雄駕駛的士駛至東邊街近皇后大道西時,遭疑犯用硬物或利器襲擊,導致他頸部嚴重受傷,大量出血陷入昏迷,送院搶救無效。疑犯犯案後,立刻向德輔道西方向逃去,並於同日登船前往南丫島逃避追捕,潛逃一日後,警員昨日在島上將他拘捕。