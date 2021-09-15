Uber與駕駛學校合作引新司機入行　考的士牌用App接單可獲1,800元

近日Uber連番出招搶攻的士市場，繼日前宣布成功收購的士網約平台HKTaxi，今日（15日）再宣布新計劃，將投資360萬元與鏗鏘駕駛學校合作，推出「的士司機入行回贈計劃」，以吸引新司機入行，申請者如透過鏗鏘駕駛學校報讀的士課程，通過筆試並成功考取的士執照，就可獲1,000元回贈。假如司機之後登記Uber Taxi，完成5程後可再獲800元獎勵。

Uber 香港區總經理鍾志霆表示，相信是次回贈計劃可為業界注入新血，希望與業界合作，為的士司機創造更多的收入來源，以及為乘客增加便利性。



Uber表示，的士是香港交通網絡的重要一環，但近年司機短缺情況加劇，出現老化及青黃不接；部份的士被閒置，更曾錄得三成的士有無人租，有見及此，將投資360萬元，與鏗鏘駕駛學校合作推出「的士司機入行回贈計劃」，幫助新司機入行，創造更多就業機會。

Uber指，申請者若透過鏗鏘駕駛學校報讀相關的士駕駛及職前課程，通過筆試並成功取得的士駕駛執照，就可在該校門店即時獲1,000元回贈；如申請者之後登記成為Uber Taxi的司機夥伴，並於兩星期內完成5次Uber Taxi行程，就可再額外獲得800元獎勵。Uber續指，計劃即日起開始，直至明年3月13日，名額2,000個，先到先得。

鏗鏘駕駛學校總經理張寶振表示，希望計劃能振興的士行業，吸引有志者入行。他又稱，將為準備入行的士司機，提供學習體驗，令他們掌握行業技巧，並透過是次計劃將減輕其經濟負擔。翻查資料，該校本身為運輸署指定的職前課程訓練學校之一。

另外，Uber表示，會推出一項限時貼士雙倍賞活動，由即日起至12月31日。當乘客透過Uber向的士司機添加貼士，Uber將會支付司機相同金額，例如乘客給予司機20元貼士，Uber亦會向該司機支付20元獎勵。

Uber向的士司機推出「地區偏好功能」。（Uber圖片）

Uber Taxi增首選地區功能 減交更時間拒載

不少的士乘客過往曾遇過的士司機因交更時間將至的拒載情況。Uber表示，程式將向司機推出「地區偏好功能」，的士司機可在程式內選擇「首選地區」，剔選港島、九龍或新界作為目的地，然後系統會盡量分派相關目的地的行程。

Uber稱，司機可更有效地掌握工作地點和時間，在交更歸還車輛前，預先規劃駕駛路線，司機每天可啟動該功能最多一小時，現時該功能已陸續推出，並將於10月推至所有Uber的士司機。

鍾志霆表示，期待能與業界不同的合作夥伴，共同為的士司機創造更多的收入來源、穩定的士車輛的出租率和租金，以及為乘客增加便利性，並希望回贈計劃可為業界注入新血。