澳門疫情｜確診外勞言語不通　同住者多且逗留多地　市內氣氛緊張

澳門接連有群組染疫，「裝修群組」累計4人確診，調查發現與早前「保安群組」患者共乘巴士及握同一扶手柄有關。

傳新澳門協會理事長林宇滔今早在電台節目中指出，確診者曾在澳門多區逗留，且早前源頭未明，加上有確診外勞言語不通、同住者較多，個別確診者同住者多達9人，令澳門整體存在風險，多區封鎖，市內氣氛明顯較緊張，與以往澳門政府快速隔離確診者的情況不一樣，他預計至少一至兩周才可放寬管控，「市面人流比較少一啲，比起無遊客嘅平日更冷清。」



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傳新澳門協會理事長林宇滔在港台節目《千禧年代》表示，政府發現確診者有關連，找出裝修群組源頭是好消息，但是次確診者在市面逗留時間長、地方較多，加上外勞言語不通、同住者較多，個別確診者同住者多達9人，現時隔離人數近3,000人，與早前政府可快速找出確診者隔離的情況不一，令整體澳門仍存在風險，多區封鎖。

澳門政府要求卡拉OK等娛樂場所停業、公務員停工三日等，林宇滔形容，現時澳門市內氣氛明顯較緊張，「昨晚去檢測感覺到大家緊張同關心係比前兩次高......市面人流比較少一啲，比起無遊客嘅平日更冷清」」，預計管控措施至少持續一至兩星期。

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澳門政府未有要求全澳賭場關閉，林宇滔形容，賭場是澳門命脈，疫情初期曾要求賭場停業14天是因出現小型爆發，而是次有兩名確診者到過的海立方賭場，亦已暫時關閉消毒。

至於跨境生滯留澳門一事，林宇滔說，澳門原擬復課，後因有確診個案急煞停，目前仍有逾1,000名跨境生滯留澳門，當中數百人投靠親友，餘下約500人住在政府提供的宿舍，算是短暫安頓，但預計未通關前，他們會繼續滯留澳門。