強制檢測｜涉變種個案覆檢　港運城、元朗同益大廈採樣站周日重開

食物及衞生局今日（16日）公布，因應與變異病毒株確診本地個案於同一大廈居住，或於相關個案居住大廈內工作的人士，須於衞生署公布有關確診個案後的第3、7、12及19日進行強制檢測。港府明日（17日）將重開北角港運城5樓平台花園兒童遊樂場，以及元朗同益大廈平台的流動採樣站。



▼9.28北角港運城2座封區強制檢測▼



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港府發言人指，全港社區檢測中心為市民提供檢測服務，包括為須接受強制檢測人士提供免費服務。社區檢測中心提供預約及即場登記服務，並會優先為已預約市民提供服務。截至今日（16日）下午六時，社區檢測中心於明日尚餘約32,000個預約名額，未來一周及兩周分別尚餘約92%及約95%預約名額。

當局強調，連同各社區檢測中心，全港各區於明日合共有28個社區檢測中心或流動採樣站，為須接受強制檢測人士提供免費服務，檢測量足以應付需求。檢測結果呈陰性市民，會收到電話短訊通知，接受強制檢測人士須妥善保存相關紀錄。

▼10月17日各區向公眾提供服務的流動採樣站▼



▼10月15日嘉亨灣1座封區檢測▼

