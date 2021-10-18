第一代銷售版八達通10月20日起換卡　拍卡將發「嘟~嘟嘟」聲提醒

八達通宣布，繼租用版八達通更換後，將在10月20日（周三）起展開銷售版八達通換卡計劃。第一代的銷售版八達通在1999年起流通，客戶在未來3個月拍卡時，會聽到特別加設的「嘟~嘟嘟」提示聲，持有人需要在明年2月19日前更換，之後就會失效。



八達通表示，換卡計劃不涉及已成功登記電子消費券的八達通卡。



銷售版八達通卡大部分均為旅客八達通，或特別版八達通。八達通表示，將會於10月20日起，為市面上流通於1999年及之後發出的第一代銷售版八達通作轉移服務。持有相關八達通的用戶，需要到港鐵站或商場內的「八達通服務站」，按屏幕指示，將八達通卡轉移至任何一款非個人銷售版，或租用版的八達通，轉卡後仍可以保存原有八達通作紀念。

換卡後，公共交通費用補貼計劃的紀錄及未領取的補貼，都會轉到新卡中。（資料圖片）

原來銷售版八達通內的大部分服務或優惠，包括餘額、門禁及自動增值服務等，都會轉到新卡，公共交通費用補貼、交通月票等都會自動轉移，但停車場時租/月租服務及港鐵泊車轉乘計劃亦不會轉到新卡。

八達通指，第一代銷售版八達通卡，失效日期為2022年2月19日。