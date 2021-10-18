江若琳案｜江稱曾被要求剝掉所有牙再全部植牙　當時她不足18歲

藝人江若琳（原名：江玲）被前經理人公司寰宇指涉違約案續審，江若琳今下午續作供。她透露簽約首兩年未有工作，期間需箍牙和減肥，並指寰宇曾指她的牙齒不整齊，建議她剝掉所有牙齒，重新植牙，她當時不足18歲，醫生指她仍在發育，不建議她這樣做，她最終亦未有答應。她又指，因遭經理人掟杯，於2014年尋求法律意見，因想「好嚟好去」，最終沒有報警。庭上亦透露江在內地拍電視劇賺得300萬元。



原告寰宇藝人管理有限公司，被告江玲、東旺國際娛樂有限公司。寰宇在2014年入稟時指江於2004年在其父母任監護人下，簽下10年的藝人經理人合約，其中一項條款指寰宇有優先權與江續約5年，寰宇亦通知江會行使續約權，但江單方面表示不續約，更拒絕參與寰宇接下的工作，寰宇遂要求法庭頒令合約仍有效，並向江追討賠償。

江若琳在丈夫陪同下到法庭，她在庭上提及要與寰宇打官司時一度灑淚。(朱棨新攝)

未簽寰宇前曾拍電影

江下午續作供，寰宇的律師指江在簽約寰宇前，是頗為想加入娛樂圈。江不同意，指當時沒有此衝動。她在簽約寰宇前，曾參演電影「17歲的夏天」，並和另一娛樂公司簽約。惟她拍攝時常「NG」，多番被責備，遂認為演戲很困難。

洗手間遇林太誤打誤撞入行

她於2004年，陪同學參加電影《伙頭智多星》試鏡。江本身未有試鏡，但在洗手間遇到寰宇主席林小明妻子趙雪英，與對方傾談，最終獲邀直接進入決賽。她形容當時如「誤打誤撞」，但認為既然有此機會，不如一試。

首兩年在箍牙和減肥

寰宇的律師問及，江和寰宇於2004年簽約，而2004至2006年間，江未有工作。江同意，並稱當時公司認為她的牙齒不整齊，建議她剝掉所有牙齒，重新植牙。惟她向醫生查詢，醫生指她當時未滿18歲，仍在發育階段，不建議她這樣做，江因此於該兩年箍牙，同時需減肥。

江若琳的主要供詞。(詳看下圖)

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提與寰宇打官司灑淚

寰宇的律師續問江，為何於2014年突尋求法律意見。她解釋，因遭經理人掟玻璃杯一事，遂尋求法律意見。原告一方問，為何不就被掟杯一事報警。她指，律師曾建議她報案，惟她念及和原告合作已10年，望「好嚟好去」，未有想過今日要和前公司對薄公堂。談及此事，江不禁庭上灑淚，法官遂休庭片息。但寰宇高層楊劍標早前作供時，否認曾在一個生日會中，向江掟杯。

內地拍劇賺300萬人民幣

就江欠下寰宇的款項，寰宇的律師指出，根據文件江於2012年5月欠寰宇213萬，至14年4月則為101萬元，期間償還了約100百萬。訊息顯示，江在內地拍劇賺了300萬人民幣。律師問她在此期間在內地拍劇賺了不少，江回應可以償還更多的錢，又指律師提及的訊息時，她正拍攝兩部電視劇。江又指她在寰宇的10年間，未有休息，一天有兩、三項工作，曾五日五夜未有入睡，期間拍攝、「接job」。

案件星期三續。

案件編號：HCA 1225/2014

寰宇主席林小明早前供詞重點。(詳看下圖)