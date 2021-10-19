電動車｜中電54充電站免費充電延至明年　研試驗電動公共交通工具

中電今日（19日）宣布，延長轄下電動車充電站的免費充電服務至明年底，以配合政府推動電動車普及化的政策，並正積極與政府及私營界別合作研究電動公共交通工具的試驗計劃，推動本港邁向零碳。



目前中電在九龍、新界和大嶼山主要地區設有54個中速及快速的電動車充電站，合共提供161個充電器。（中電提供）

目前中電在九龍、新界和大嶼山主要地區設有54個中速及快速的電動車充電站，合共提供161個充電器，駕駛人士可下載中電手機應用程式及瀏覽中電網站，隨時查看就近的充電站位置、各個充電站的使用狀況及最新消息，方便駕駛人士尋找合適的電動車充電站。

此外，中電「智易充 2.0」電動車充電支援服務，自去年11月推出至今，已接獲超過420份來自私人大廈業主及屋苑管理公司的申請，涵蓋約11.2萬個停車位。中電已為約93％申請者免費提供初步供電評估，並就提升大廈供電設備和停車場的電網規劃提供意見，以推動有意申請政府「EV 屋苑充電易資助計劃」的合資格私人屋苑及住宅大廈在停車位增設電動車充電基礎設施。