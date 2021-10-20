謝影雪曾呻物理治療師不足　港府指疫情無聘兼職　體院正檢視人手

港隊代表、於東京奧運會打入羽毛球混雙四強的謝影雪早前大吐苦水，透露體院的物理治療師及按摩師人手不足，形容預約「好似要搶咁」。

民政事務局局長徐英偉今(20日)書面回覆立法會議員提問，全面披露過去五個年度，體院相關人手實況。本年度的全職運動按摩治療師共有18個，與去年度一樣；全職物理治療師則自2018/19年度起，「加碼」至14人。惟本年度受疫情影響，運動員出外比賽及訓練次數減少，遂未有僱用兼職物理治療師，致總人手低於過去兩年度。

徐英偉續指，體院正收集體育總會、教練及運動員等持份者意見，規劃體院未來發展，包括運動科學和運動醫學支援服務人手需求。體院亦會定期檢討各職系人員薪酬，確保待遇具市場競爭力。



香港體育學院（資料圖片）

徐英偉表示，體院精英訓練科技科轄下各個支援中心，包括體能科學訓練中心、運動生物力學及科技中心、運動醫學中心、運動心理中心、運動營養監控中心，以及體育資訊及對外事務中心，為運動員提供專門的設施和支援服務。過去5個年度，體院精英訓練科技科職位數目逐步增加，全職及兼職崗位分別由95個增加至127個。



根據當局提供數字，本年度體院全職運動按摩治療師共有18人，與去年度一樣；全職物理治療師則連續3個年度，維持14人。惟連同兼職計算，本年度總人手則敬陪末席，不及2018/19年度合計有20人，以及去年度的17人。

港府稱體院會因應實際需要調整醫護人員數目

港府解釋指，受疫情影響，由於運動員出外比賽及訓練次數減少，遂未有僱用兼職物理治療師。港府續指，體院會因應實際需要調整醫護人員數目，包括物理治療師，並盡量以全職同事提供服務，以保證服務質素。本年度護士的兼職數目亦見微跌，由去年度的4人降至本年度的兩人。

謝影雪早前提出體院物理治療師不足的現有問題。（資料圖片）

本年度的體能科學訓練中心人手共有35人，屬過去5個年度最高，其中體適能教練及主任人數，各按年增加2人；另運動生物力學及科技中心、運動心理中心、運動營養監控中心、體育資訊及對外事務中心，以及精英訓練科技科行政人員編制則不變。

徐英偉指，體院在東奧及殘奧完結後，正收集體育總會、教練及運動員等持份者意見，規劃體院未來發展，包括運動科學和運動醫學支援服務的人手需求。體院亦會定期檢討各職系人員薪酬，確保待遇具市場競爭力。

與本地大學合作提供運動科學和醫學實習機會

體院亦積極與本地大學合作，為學生提供運動科學和運動醫學相關實習機會，以培育更多相關本地人才，並吸引他們將來加入體院或從事體育專業相關工作。



他續指，政府一直致力推動香港精英體育發展，並已公布多項有利香港體育持續發展措施，包括加快推進體院新設施大樓計劃，以及由政府與馬會慈善信託基金共同出資設立3億元的運動科研資助計劃，協助本港運動員提升競爭力及備戰未來數年的大型國際賽事。

徐英偉又指，會研究進一步推展本港體育產業，在精英化、盛事化和普及化以外，向更專業化和產業化方向發展。隨啟德體育園在2023年落成，以及粵港澳大灣區發展機遇，將可締造更多體育相關的多元發展，為青年人以至為退役運動員提供就業和發展機會。民政事務局局長將會主持工作小組，與商界和體育界共同探討如何進一步支持香港體育產業發展。

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