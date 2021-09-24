前體院物理治療師批徐英偉錯得離譜　人手流失嚴重從未真正解決

在東京奧運羽毛球混雙得第4名的謝影雪，上月在電台訪問中抱怨體育學院物理治療師不足，並以「好似要搶咁」形容預約困難，引起公眾關注體院對香港運動員的物理治療支援服務。

民政事務局局長徐英偉本月中答覆立法會議員時提到，體院現有14位物理治療師，並指運動員可按覆診時間獲得服務，不需要自行預約。有前體院物理治療師指徐英偉的說法「錯得離譜」，並透露體院的物理治療師即將走剩7人。有受訪者認為治療師人手流失率高，因為體院的薪酬長遠跑輸醫管局及其他公營機構，希望體院可以改善待遇，吸引人才，並與教練合作，為運動員制定預防傷患的訓練。



物理治療基本上只適用於有運動傷患的運動員。體院現時有14位物理治療師，他們會聯同醫生為有運動傷患的運動員制定治療計劃及時間表，運動員可按覆診時間獲物理治療服務直到傷患痊癒，並不需要自行預約。 民政事務局局長徐英偉在9月15日回覆立法會

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有不願透露姓名的前體院物理治療師表示，徐英偉的說法是錯的，「錯得很離譜」。他強調運動員是需要自行預約物理治療師的，他表示：「基本上物理治療服務每日及每個同事都會爆滿。太爆的時候運動員要預約一個星期甚至兩星期後的時間，因為他們需要遷就訓練。」

香港體育學院。（資料圖片/張倩儀攝）

「當然聯同醫生制定計劃是無錯，但都無位！覆診時間只可推後，而且都是很難預約，當然會治療到痊癒，但他這樣說只是掩飾難預約的問題。再者，若果只有覆診，誰去幫到新受傷的運動員？他們不自己預約，誰去幫手預約？所以他整句都是錯的。」

體院物理治療師即將走剩7個

他還告訴記者現時體院根本沒有14位治療師那麼多，他表示：「物理治療師即將走剩7個，局長所講現今有14個一定是錯的。或者計上單車隊隨隊會多一兩個，但他們不會回體院做（服務）其他運動員。他指有14個很大機會是全部入職下的情況，但根本沒有可能。」他批評體院沒有正視人手流失的問題，「繼續overload（給予過重工作量給）物理治療師。」

在奧運期間，特首林鄭月娥與民政事務局長徐英偉（左一），與香港體育學院主席林大輝及院長李翠莎，觀賞直播賽事。（資料圖片/張浩維攝）

請不夠新人，又留不住有經驗的舊人，受訪的其他前體院治療師都提及人手流失嚴重，問題在於薪酬制度。周康偉由2002至2014年底在體院任職，現在開診所私人執業。他感嘆：「我應該是體院有史以來做得最耐的一個，也是最傻的一個！」

體院沒有「跳point」難留人

與醫管局及其他公營機構相比，體院沒有薪級表（俗稱「跳point」）制度，所以在體院工作的人工升幅緩慢。他續說：「在體院的制度，對任何做得耐的同事也是一種懲罰，變相愈做得耐，你的人工愈跟市場脫節。」

周康偉現在開設診所，私人去執業，他透露有不少運動員來求診。（顏銘輝攝）

在體院工作12年，周康偉見證很多舊同事因為不滿人工及不獲管理層重視而離開，治療師不足的情況一直沒有根治，斷斷續續都有運動員搶住預約物理治療的情況。周康偉嘆道：「這些負面的東西不是很多人夠膽說出來，擔心得罪人。謝影雪好好！」

「依家治療師同按摩師係唔夠嘅，好似要搶咁，佢一開個system我哋就要book晒啲時間。」 羽毛球手謝影雪於8月11日出席商台節目

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謝影雪（中）上月提出體院物理治療師不足的問題。（資料圖片）

根據體院在19/20年度的報告，他們支援約1300名運動員，全職運動員在過去5年間增加近一倍至525人。若以14名物理治療師計算，平均每名治療師面對93名運動員，但如果以只得7名治療師去計的話，他們每人平均要服務186位運動員。

一節治療半小時不敷應用

據受訪者透露，撇除隨隊外出比賽的服務，體院的物理治療診所由早上9時到晚上9時半提供服務，治療師分為早、晚兩更。以每節半小時計，每位治療師每日提供13至14節服務給運動員，有時還要跟進急症。運動員現時可以透過網上電腦系統預約物理治療師，但如謝影雪所言，很難預約到理想的時間。

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現職新加坡國家隊醫官的李慧明，在2012至2015年擔任香港體院的運動物理治療師。她認為一節的治療時間通常都不夠用，她解釋：「康復運動亦因為治療時間短而需要『全自動操作』。有時手上在『搓』一位運動員，另外兩位就在物理治療師的視線下在運動區做康復運動，其實對治療師也算是挺『燒腦』的。」

周康偉亦有同感，他說：「我現在私人執業也是半小時一節，但我會有兩個助手幫手。以前我在體院沒有助手，都很辛苦！當然，一些重點的、複雜的，可以預約兩節。如果只得半小時，又想做到有質素，做治療師會很辛苦。以我所知，一直都是這樣。」

盼體院改善待遇吸引人才

為了更好及更快的服務，部分體院的運動員會找私人的治療師，自費診金。周康偉現時的病人當中，不少是運動員。他說：「有部分來找我們，甚至今屆奧運（的運動員）都有，我都覺得驚訝。」他補充，以為體院之前經過大幅增聘治療師後，已經有足夠人手，想不到還有運動員要到私人市場求醫。

「（有沒有向你抱怨難預約體院服務？）有話難，約不到心水的治療師，有些經驗好又讀過相關課程的常常爆滿。好像你剪髮一樣，都想找個手勢好又熟手的師傅。」

周康偉認為提升待遇，引入薪級表制度，貼近市場水平，才是治本之法。他希望體院改善待遇後，可以聘請到更好的人材，最緊要是接受過運動專科訓練的物理治療師。

李慧明（中）認為物理治療師應該參與運動員的訓練計劃，幫運動員做好預防傷患。（由受訪者提供）

李慧明表示香港體院的模式一直「榨乾」治療師的時間，他們只能不斷埋頭診症，無法從根源着手，也沒有時間整理傷患數字。為提升治療質素，並減輕治療師負擔，她建議：「治療師不只在診所診症，更要不時『落場』向教練了解訓練計劃，預測傷患『旺季』。」

她續解釋：「不少教練都不喜歡治療師作為外行人去『教』教練如何調整訓練，減少傷患數字。要讓教練知道治療師確切了解一項精英運動項目的訓練要求，這需要花很長時間去建立夥伴關係。」她希望做到預防勝於治療，統計好傷患數字，加強運動醫學研究，從日常訓練去減少運動員受傷。

另外，本身是攀山家的私人執業物理治療師吳俊霆表示，一直有運動員向他求診，他有時會按對方的負擔能力酌情減免診金。他建議政府可以為運動員批出醫療券，讓他們可以有錢去找私人的治療師。

吳俊霆提議，政府可以考慮向運動員提供醫療券。（資料圖片/歐嘉樂攝）

體院：各項服務人手充足

就有關物理治療不足的問題，體院未有透露治療師人數，他們回覆：「運動醫學中心為獎學金運動員提供醫療支援，包括體格檢查、西醫門診、骨科門診、物理治療、中國手法治療、康復訓練、運動療法及運動按摩服務。中心並會定期向運動員提供肌肉骨骼檢定、運動姿勢及活動障礙評估，以及舉辦柔靭性、肩部及腰背穩定運動訓練班。現時各項服務（包括物理治療及運動按摩）的人手充足，只需解決每天某些時段的額外需求，例如運動員一起完成訓練後的時段。」

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