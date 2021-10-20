公廁濕臭失修遭詬病　食環署加重承辦商罰則　失責警告量減54%

食物環境衞生署轄下共有800多間公廁，當中逾600間的潔淨服務外判給街道潔淨服務承辦商負責，但公廁衞生情況不時為人詬病。食環署今日（20日）回應指，在加強監察承辦商服務表現下，發出失責通知書數字由2019年的230宗，大降至去年106宗。食環署亦已收緊扣減服務月費準則，由過往每收10份失責通知書才遞增一層扣減服務月費水平，改為每收5份便遞增一層。食環署指，自調整服務合約招標機制後，截至今年8月底，約75%的合約，並非最低報價投得。



食環署表示，已加強監察承辦商的服務表現，發出失責通知書的數字由2019年的230宗，大幅降至去年的106宗。（資料圖片／梁鵬威攝）

失責通知書由2019年230宗 減至2020年106宗

食環署表示，已加強監察承辦商服務表現，承辦商通常在接獲口頭警告後均及時改善公廁的情況，發出失責通知書因而減少。在2019-20年度，署方向承辦商發出失責通知書數字為230宗，20-21年度已大幅減少至106宗，2021-22年度頭4個月則為47宗。

承辦商每收5份失責通知書 罰款遞增一層

食環署指，每當發現公廁的潔淨程度未達要求，會向承辦商發出口頭警告，並要求承辦商在指定的時限內、一般15分鐘至2小時清潔公廁。若承辦商未能遵辦，會發出「與服務表現有關的失責通知書」，並依照合約扣減月費，而扣減金額會按當月接獲的通知書數目遞增。食環署指，已收緊扣減服務月費的準則，由過往每10份通知書遞增一層扣減金額，改為每5份遞增一層，並每年檢討金額水平。

約75％合約非最低報價投得

食環署亦指，自2019年4月1日起，食環署已調整了服務合約招標機制的評分比例，將「價格評分」由70%下調至50%，而「過往服務表現」中的「技術評分」，則由30%提高至50%，反映更重視投標者服務質素。而截至今年8月底，食環署批出的合約中，約75%並非最低報價投得。

▼點擊即看公廁污糟點▼



+ 3

尖東灣仔試行智能公廁系統 收集廁格佔用及廁紙消耗數據

食環署在今年5月1日起，於尖沙咀東公共運輸交匯處公廁，以灣仔修頓中心公廁，試行「智能公廁系統」，試行計劃為期一年。食環署稱，該系統能收集多項運作數據，包括公廁的使用量，如人流、廁格／尿廁佔用情況；環境參數包括溫度、濕度、臭味等；廁紙、消毒液等消耗品使用情況，以及乾手機、吹地扇等機電設備的運作狀態。

透過數據監察承辦商表現 考慮引入至其他公廁

食環署亦指，會因應試行計劃的成效，考慮將系統加入至其他公廁。而系統讓人員可透過數據了解公廁的即時情況，亦能監察承辦商的表現，或提出工作要求，亦能藉此向未達服務要求的承辦商，發出口頭警告。系統亦為政府未來翻新公廁，如男女廁格比例等，提供更多有效數據。