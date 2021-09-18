「管水母」主題得公廁設計比賽專業組首名　引入智能環境監測

政府近年有意改善公廁環境，去年在施政報告提出要為公廁翻新或優化。食環署和建築署早前合辦公廁設計比賽，分兩個組別共收到111份參賽計劃書，為3所分別在山邊、轉車站路旁，及住宅附近沿海空間的公廁設計。

專業組冠軍作品以「管水母」為題的作品，並引入智能環境監測等科技，外型具科技感，期望打造環保智能的新公廁形象。



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公廁設計比賽分專業組及公開組兩個組別，參加者需要設計3個位處不同地域的公廁，第一個位處於山邊，是行山徑的休息站，主要供登山人士使用，地盤面積有約100平方米；第二款則要設計一個座落在露天停車場及公共交通交匯站旁的公廁，人流多，地盤面積為250平方米；第三個公廁位處海邊觀景台，附近有單車徑，亦鄰近住宅項目，預期假日會吸引家庭到附近康樂設施，地盤面積有約400平方米。

專業組冠軍的作品名為「As Siphonophore（管水母）」為建築設計公司谷古建築的作品，作品介紹管水母為一種由多個孢子組成的生物。3款公廁設計均以管水母為靈感，以「孢子」的為廁格、洗手盤位置等設施的單位，有6種方式組成「管水母」公廁。作品更建議引入實時環境監察系統、自動吹風消毒設備等，為公廁加入智慧科技。而公廁更可分拆並重用在其他項目中。

亞軍則以圍棋為概念，稱為「子與目」，使用圍棋佈局設計人流動向，並指會使用非接觸感應器、殺菌物料等；季軍作品則名為「在林中」，以大自然為主題，加入不少綠色植物，更明言會成為打卡熱點。

公開組作品則以「城市驛站」為主題，就不同使用者設計了各有特點的廁所單元廁格，方便孩童、母嬰、成人、長者、殘障人士以至犬類使用，可以按需要排列及增減廁格數量，其中山間的公廁更備有「狗狗社區」及觀景設備，停車場旁的公廁則備有售賣機等。