全港17個公廁改建智慧廁所可監測氣味　首批最快7月完成安裝

撰文： 張嘉敏 最後更新日期： 2021-06-17 14:52

機電工程署今日（17日）舉行傳媒聚會，機電工程署署長彭耀雄稱，正與多個政府部門合作支援智慧城市措施，包括與食環署及康文署合作，於全港17個公廁推動智慧廁所，可監測氣味、濕度及使用量等資料，最快於7月在其中2個公廁完成安裝。 機電署亦推行設施數碼化，目標將「建築信息模擬」（BIM）的使用，擴至資產管理，可用於維修工程。當局預計於2024年第四季前，應用於18個新建及現有政府設施。

機電工程署署長彭耀雄稱，正構建政府物聯網網絡「政府物聯通」，透過實時感應、支援遠程傳輸及傳感器等，提升公共服務。

特首林鄭月娥在2020年《施政報告》，提出超過130項智慧城市措施，包括推行智慧公廁。彭耀雄稱，正與食環署及康文署合作，於17個公廁推行智慧廁所，可監測室內環境包括氣味、濕度外，亦可知道廁所內的消耗品使用情況，協助設施維修等。

智慧廁所可提供實時使用量，亦會以「群組」方式安裝，使用者可知道鄰近廁所的使用量，減少排隊時間。

17個智慧公廁選址遍佈全港，主要為較多人使用的公廁，當中2個將於7月完成安裝，有10個會於今年內完成安裝，其餘則於明年年初完成安裝工程。

機電署亦與消防處及民安隊合作提供定位追蹤，及樹木辦合作進行樹木監測先導計劃。

此外，機電工程署目標將「建築信息模擬」（BIM）的使用擴至資產管理，並配合智慧眼鏡及「擴增實境」（AR），可透過BIM數據更準確知道機電設備位置，應用於維修工程。機電署目標於今年第三季於3幢政府現有設施完成安裝，包括機電工程署大樓、西九龍政府合署及天水圍醫院；當局目標於2024年第四季前，於15個新建政府設施完成安裝。

機電署團隊今年於日內瓦國際發明展取得4個金獎及4個銀奬。金奬發明包括已獲得專利的「智能自動梯實時監察系統」，改良傳統自動梯梳齒板，加裝感應器，利用手機程式作實時監測，減少「炒梯」事故。另一個獲獎的發明為「實時升降機預測保養系統」，利用傳感器量度升降機運作數據，制訂保養方案。