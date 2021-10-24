北部都會區｜三濕地公園選址現況逐個睇　遼闊魚塘本是雀鳥天堂

新一份《施政報告》提出打造「北部都會區」，估計收回約700公頃私人擁有的濕地和魚塘，增設三個佔地合共1,220公頃的濕地保育公園。《香港01》本月中隨環團到場視察，選址位置的遼闊魚塘本是雀鳥重要的覓食及棲息地，飛行航道暢通無阻令牠們可以由南至北自由飛翔，更是本地魚的重要產地。



▼三個濕地保育公園選址▼



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《香港01》早前隨世界自然基金會（WWF）香港分會，視察三個北部都會區計劃下，擬建濕地保育公園選址。

蠔殼圍︰鸕鶿重要覓食與休息地

與深圳福田保稅區一河之隔的蠔殼圍，擁有一片遼闊的淡水魚塘景觀，面積最大達2、3公頃。魚塘成為大量水鳥棲息地，曾有罕見冬候鳥白琵鷺的蹤影，也發現有國際自然保護聯盟（IUCN）紅色名錄中被列為近危物種的歐亞水獺出沒。

面積約300公頃的蠔殼圍濕地保育公園，港府在《北部都會區發展策略》指出，規劃設計時可結合其他戶外生態康樂或旅遊空間一併考慮，包括環繞港深創科園的深圳河舊河道、建議的新界北城鄉綠道等，並在合適位置適度提供康樂支援設施。

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香港生物多樣性及保育政策高級經理劉兆強說，蠔殼圍是鸕鶿重要的覓食與休息地，每年重陽後牠們從北方來港度冬，每早六時許從南生圍啟程，飛往后海灣或蠔殼圍的魚塘水面滑翔及覓食，下午三時許又折返，週而復始至端午節前離港，相信這片有開闊景觀且少樹阻擋的淡水沼澤，令后海灣的濕地生態系統更多元化，亦有需要建立水獺及鳥類無障礙通道。

劉兆強指出，身後的蠔殼圍是鸕鶿重要的覓食與休息地。（盧翊銘攝）

三寳樹︰每年一月有過萬候鳥越冬

至於面積約520公頃的三寳樹濕地保育公園，政府建議收回米埔至新田、三寶樹一帶的魚塘及濕地，當中部分位於米埔拉姆薩爾濕地，WWF指每年一月平均錄得候鳥超過一萬隻，是重要的休憩及越冬地。

劉兆強說，每逢漁民捕撈烏頭，會先降低魚塘水位，季候鳥可在淺水尋找食物，例如黑臉琵鷺不必潛水就可在岸邊覓食，但鸕鶿則適合在面積大、開陽及水深的魚塘覓食，希望政府收地後考慮原有季候鳥的生活習性，作出相應調節。

政府建議，收回米埔至新田、三寶樹一帶的魚塘及濕地。（盧翊銘攝）

南生圍︰倡復建基圍 與北面魚塘互補

而接近米埔自然護理區的南生圍，政府建議連同大生圍及甩洲一帶的魚塘及濕地，建成佔地約400公頃南生圍濕地保育公園。雖然南生圍大部分魚塘已荒廢，劉兆強指出，該處本來是基圍，擁有非常高生態價值，即使水閘已半荒廢，相信加設數塊木板、清理雜草即可重新運作，控制不同水位高度吸引各類雀鳥。

劉兆強解釋，魚塘是封閉水體，漁民不可隨意控制水位高度，只可在短暫的收魚期放走部分塘水，基圍則可在不同季節、不同時間調節水位，兩者可以互補不足，提升整個后海灣的生態功能。

WWF希望，當局以「濕地零損失」為原則，保護連續和相鄰魚塘，減少公園區域之內濕地面積及功能損失，並建議政府採取「南基圍，北魚塘」方案，積極管理及運作南生圍基圍，同時維持三寶樹及蠔殼圍的魚塘管理，增加南北、東西的連通性，提升三個濕地公園生態價值。