施政報告｜擬設三個濕地保育公園包括南生圍一帶　或收發展商土地

特首林鄭月娥今日（6日）發表本屆政府任內最後一份《施政報告》。繼「明日大嶼」後，林鄭月娥提出將香港北部成為「北部都會區」，規模高達300平方公里，即3萬公頃。

消息人士透露，建議在北部都會區建設三個濕地保育公園，三個濕地保育公園佔地1220公頃，同時建議擴大香港濕地公園範圍，當中會收回不少私人持有魚塘及濕地，而濕地保育公園的範圍，亦包括長實籌備約30年的豐樂圍用地。



落馬洲河套地區約佔100公頃，圍繞該區的濕地及魚塘具高生態價值。（梁鵬威攝）

收回私人土地魚塘 與政府土地結合規劃成濕地保育公園

據政府提出的方案，在北部都會區建設三個濕地保育公園。消息人士表示，魚塘需要管理，否則將會「退化」，故需要做好管理措施，因此建議將部份私人土地收回、與政府土地結合作濕地保育公園。

在三個擬議的濕地保育公園中，其中一個是南生圍濕地保育公園，佔地約400公頃，方案建議收回南生圍、大生圍及甩洲一帶的魚塘及濕地。

另外，方案又建議成立「三寶樹濕地保育公園」，建議收回米埔至新田、三寶樹一帶的魚塘及濕地；將位於有助創科用地的部分魚塘，劃入「新田科技城」的發展範圍；餘下位於濕地保育區的部份，將成為三寶樹濕地保育公園，面積約520公頃。

此外，方案建議建設蠔殼圍濕地保育區，面積約300公頃，作為東西候鳥廊道南至塱原自然生態公園的節點。

豐樂圍（資料圖片／羅國輝攝）

或涉收回豐樂圍魚塘及濕地

除了建設濕地公園外，方案亦建議擴大香港濕地公園範圍，或需要收回豐樂圍及尖鼻咀一帶約200公頃的魚塘及濕地。當保育範圍擴大後，濕地公園總面積將增加4倍至約300公頃。

被問及會否收回長實、恒地等的發展商土地，消息人士強調，至今仍未有具體的收地範圍，未來仍要研究，並強調這是發展策略，並非發展藍圖。

▼香園圍▼

