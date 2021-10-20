程班長台灣美食宣布營業至明年3月中：非常痛苦決定

位於荔枝角的食肆「程班長台灣美食」經常大排長龍。不過其Facebook專頁今日（10日）公布，預計只經營到明年3月中，並形容是「非常痛苦的決定，但又是不得不面對的現實。」程班長其後又留言指從沒想過會離開，「無論在哪裏我都是香港的一份子」。



程班長在Facebook中指，預計營業至明年3月中，並坦言讓培訓工作夥伴在港傳承「程班長台灣美食」是其目標，惟現時變成無法實現的遺憾。他又稱，「從來沒想到會有離開您們的一天，心裡很痛苦」，並感謝市民陪伴度過高山低谷，「因為您們讓我深深的愛上香港」。

文中未有交代結業的原因，僅指「相信您會懂我的理由」。不過程班長亦指「未來和您們的連結也不會因時空的改變而斷了；11年在香港的人、事、物豐富了我的人生」。他又形容說：「『程班長』三個字對我而言也不只是個商標；它是我的孩子。」

在貼文下不少網友希望可在台灣再吃到程班長，亦對「程班長台灣美食」感到不捨。他回覆感謝市民愛護，並指不會忘記在港點點滴滴。