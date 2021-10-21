港龍結業一年｜港航空業疫情流失8,600人　學者︰日後需加薪搶人

國泰航空裁員重組一周年，不少航空從業員轉換跑道，部份人轉行，亦有人離開香港繼續追尋飛行夢。截至今年中，國泰航空集團有18,700名員工在香港工作，較2019年中少約8,000人。在人力資源流失的同時，機場第三條跑道亦將於明年完成，預料2024年可以三條同時啟用，可增加7萬個就業機會。

有航空學者認為，與人力資源相比，更重要是亞洲航空業能否如國際航空運輸協會（IATA）預測，於2024年復甦。另有經濟學者認為，現時人才流失確實可惜，但相信只要航空公司在薪酬待遇上調整，日後其實可於本地及國際間再羅致人才，只是屆時搶人成本會上升。



▼國泰大裁員▼



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港龍結業一周年專題：

港龍結業一年｜逾八成被裁本地機師未復飛 為就業機師也現移民潮

國泰去年大裁員，港龍航空成為歷史，大批航空從業員加入失業大軍。翻查資料，在疫情前的2019年6月30日，國泰有26,700名在港員工；但到今年6月30日，則只有18,700人，減少8,000人，大跌約三成。

另外，疫情下香港航空亦數度宣佈裁員，去年2月先裁400人；12月再裁250人；今年6月再削700人，一共大約減1,350人。根據政府統計處的「就業及空缺按季統計報告」，航空業於2019年6月有28,393名從業員，到今年6月則餘下19,761人，大跌8,632人，減少約三成。

大批航空從業員被裁，但同時，機場第三條跑道明年完成，預料三跑系統於2024年全面啟用，三條跑道同時運作。按機管局過往預計，三跑日後可帶來7萬個相關就業機會。

港府估計三跑道系統會為香港整體帶來龐大的經濟效益，包括創造大量就業機會。現時，雙跑道系統可提供約9萬個直接職位和12萬個間接或連帶職位。按香港機管局估計，三跑道系統於2030年可提供的職位，將大幅增加至約12萬個直接職位和近16萬個間接或連帶職位。

不過突如其來的新冠疫情，令航空業停頓，發展不似預期。中文大學航空政策研究中心政策研究主任羅祥國表示，香港與其他國家、城市不同，當例如廣州白雲機場，已恢復國內航線，逾八成航線重新運作。香港則因為主力經營境外線，受不同防疫措施影響，至今復甦仍較慢。

亞洲地區國際航空需到2024年才回復疫前水平

羅祥國引述IATA的報告稱，預料亞洲地區的國際航空，需到2024年才可回復到疫情前的水平，但擔心由於疫情下，不少人收入驟降，令航空需求下跌；而且部份商業活動已習慣線上展開，同樣可能影響航空業需求。他表示，當三跑啟用後，並非即時需增加大量人手，當舊有航線都未必全面恢復，需視乎日後會否有更多新航班，初時或只需維疫情前的人手量。

與人力資源相比，羅祥國更憂慮是客量問題，相信只要有錢，航空業就可招聘到合適人手，配合市場需要。

學者︰本地專業人才流失可惜

中文大學劉佐德全球經濟及金融研究所常務所長莊太量則表示，假如航空業一直未能復甦，從業員的技能可能會生疏，情況較為可惜，但始終「所有行業都有上有落」。

對於有本地機師或移民離港，他認為任何專業人士離開都是損失，而且本地機師的忠誠度較高，如有機會確應先聘請本地人，一旦外籍人士因不同突然原因離去，對航空公司並非好事。不過他認為，從技術而言，無論本地或外籍人士分別不大，只要調高薪酬待遇，相信就可於國際間聘用足夠人手，只是成本會增加。