大灣區加薪跑贏香港　浸大調查：港企明年加2.4%　粵公司加5.8%

全球疫情持續反覆，經濟前景不明下，打工仔都關心來年有無人工加。浸會大學今日（21日）公布一項粵港澳大灣區薪酬及福利調查，去年7月至今年6月，廣東省公司的薪酬加幅高於港澳，大灣區內地城市機構最高加薪6%，香港為基地機構加薪介乎1%至1.7%。

大學畢生生待遇方面，本港大學畢業生平均起薪水平介乎1.4萬至1.7萬元，較廣東省5,000至7,000人民幣（折合約6,083至8,516港元）高。該調查預料，明年大灣區廣東省城市加薪幅度為5.3%至5.8%，但當中香港機構加幅或僅1.9%至2.4%之間。



調查由浸大工商管理學院人力資源策略及發展研究中心等共5個機構合作，就粵港澳大灣區共11個城市的薪酬及福利，於去年7月至今年6月，向逾10個行業共302間公司、約22.4萬僱員進行調查。

本港大學畢業生待遇優於內地 工程起薪點1.7萬

香港人才管理協會副會長梁偉佳稱，本港大學畢業生平均起薪為1.4萬至1.7萬元，較廣東省區5,000至7,000人民幣（約6,083至8,516港元）為高。他說，雖然相對來說本港起薪點較高，但是內地發展快，一個大學畢業生可以在5年內升至經理級，但香港的畢業生或者需要10年。

按行業劃分，本港大學畢業生最高起薪點的三大行業與去年一樣，依次為工程（1.72萬元）、資訊科技（1.62萬元）、財務會計（1.55萬元），除資訊科技之外，均錄得升幅。

浸大：港青北上發展須發展技能及拓展人脈網絡

浸大人力資源策略及發展研究中心副中心主任葉偉光表示提醒，年輕人如想北上發展，須發展技能及拓展人脈網絡，否則難打入內地市場。

香港僱員流失率介乎8.8%至22.6% 移民是流失因素之一

調查亦顯示，香港僱員流失率介乎8.8%至22.6%，「晉升發展機會」和「薪酬」仍是今年離職主要原因。梁偉佳承認，移民是僱員流失率因素之一，不過他指移民是個人選擇，且香港一直是流動性高地方，目前情況與1989年移民潮類似，相信大多數人會回流，他認為移民是個人選擇。葉偉光則表示，對於年輕人來說，無論是選擇大灣區還是去其他地方，都要增加視野，「開放去睇」。