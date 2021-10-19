大灣區青年就業計劃入職僅三成　羅致光：將作詳細檢討、規劃

施政報告本月初出爐，勞福局局長羅致光今日（19日）到立法會人力事務委員會，講解勞工、人力範疇的主要措施。席上有議員關注到，「大灣區青年就業計劃」雖然提供了3,494個職位空缺，惟畢業生入職數字方面僅得1,073個，即約31%，追問政府會否考慮推出第二期計劃。羅致光回應時指，會再就計劃作詳細檢討，之後才可決定是否「加碼」、或繼續計劃。



政府年初推出「大灣區青年就業計劃」。（資料圖片）

政府年初推出「大灣區青年就業計劃」，共有417間企業就計劃，提供3,494個職位空缺，收到超過2萬份求職申請。不過，截至9月30日，僅接獲1,073名畢業生的入職通知，政府稱會密切監察計劃推行情況。

實政圓桌議員田北辰關注到，入職人數較名額少，追問背後原因為何；工聯會議員陸頌雄亦問到，目前計劃只局限於特定年份畢業生，加上有剩餘名額，政府會否考慮推出第二期計劃，並將對象擴展至更早之前畢業的人士。

工聯會議員陸頌雄亦問到，有剩餘名額，政府會否考慮推出第二期計劃，（資料圖片／廖雁雄攝）

羅致光回應時指，會再就計劃作詳細檢討，包括主動跟進參與計劃的企業、畢業生，收集意見。對於參加條件，他認為可再作討論，「係咪早十年都得？呢個係一個個青年就業計劃，定中青年就業計劃？大家都可以再討論。」他相信檢討後，之後可再決定是否「加碼」或繼續計劃。

羅致光回應時指，會再就計劃作詳細檢討，包括主動跟進參與計劃的企業、畢業生，收集意見。（資料圖片 / 梁鵬威攝）

另外，批發及零售界議員邵家輝問到，在人口老化趨勢下，勞動人口不足，問到政府會否考慮放寬輸入更多外勞，以協助進行公共房屋、政府工程。羅致光稱，政府一直關注勞動人口收縮問題，在疫情及其他因素影響下，去年勞動人口已到頂，目前數字是不斷下降。

至於經濟復甦時，會否有更多市民投身職場，則需要再待觀察，亦會透過多方面去釋放勞動力。他指，輸入外勞議題永遠有爭議，針對工程人手，暫未見到緊張情況，惟解釋如特定工種缺乏人手，可透過現時計劃引入，強調有機制處理。

在取消強積金制度下對沖方面，政府提出優化資助計劃安排的建議的最新情況。羅致光再次在會議上重申，「只要（僱主）精打細算，是不會有遣散動機」，強調如僱主在劃線前，解僱年資較長的員工，再聘請新員工的成本更大。