消委會舉辦精明購物王選舉　有機會贏500元電器連鎖店現金券

消費者委員會今日（21日）公布，舉辦「網上精明購物王選舉」，參加者只要在Facebook以個人帳戶發文，推薦心儀的購物王，並寫上原因，便有機會贏得500元的自選電器連鎖店現金券，以及電子版《選擇》月刊一年訂閱。

另外，消委會8月31日亦啟用新網站，與《選擇》月刊網站二合為一；並設全新欄目「消費全攻略」，市民可免費閱讀250篇有關產品測試、調查和建議等資訊文章。



消委會表示，為鼓勵市民表揚身邊精明購物達人，舉辦「網上精明購物王選舉」。市民由10月24日起至11月20日期間，只要在Facebook以個人帳戶發文，推薦心儀的購物王，以及在帖文hashtag「#網上精明購物王」，同時在內文標注選擇月刊專頁（輸入「@選擇月刊」），發布時將帖文設定成公開便可。活動結束後，評審將選出3位寫得最好的參加者，獎品包括500元的自選電器連鎖店現金券等。

消委會啟用新網站 設「消費全攻略」整合過百篇懶人包

另外，消委會亦啟用新網站，網址沿用消委會網址，除革新瀏覽介面外，亦加入涵蓋衣食住行、健康、親子、銀髮、以及規劃人生等12大類資訊新欄目。「消費全攻略」為其中一個新欄目，整合歷年《選擇》月刊中有關產品測試、調查和建議等資訊，分類為家品家電、科技、飲食、親子、理財、健康美容、消閒娛樂等，並製作成超過60篇「冷知識」及近130篇「懶人包」等，所有內容均可免費閱覽。

消費者委員會今日（21日）公布，舉辦「網上精明購物王選舉」。（資料圖片／梁鵬威攝）

除新增功能外，消委會現有兩大格價工具「網上價格一覽通」和「油價資訊通」，亦將繼續於新網站，為消費者格盡超市貨品和汽車燃油價格。

新網頁中加強網上查詢及投訴服務，「網上投訴表格」以投訴類別和性質分門別類，如「旅遊事務」、「美容服務」等10大主要行業，再按投訴類別列出特定問題，協助投訴人一步一步填寫並提交投訴內容和資料，讓遞交投訴表格的流程更為精準，亦有助消委會分流和盡快跟進投訴的重點內容。