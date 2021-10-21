三年上樓可期？房委會黃碧如稱10年達標較進取　須有地年建三萬伙

運輸及房屋局局長陳帆昨（20日）預計，公屋「3年上樓」目標需時15至20年追回。房委會資助房屋小組主席黃碧如今早（21日）在電台節目上稱，房委會的估算與當局相若，要在10年達至「3年上樓」屬較進取的目標，但若收地建屋過程事事順利，有機會可達成。



黃認為房委會興建公屋速度不算慢，但不會滿足於目前興建量，目前正在3個地盤試驗以組裝合成方式建屋。



建屋速度不慢 組裝合成6天建一層

民建聯主席李慧琼昨在立法會會議上提到，目前每年新增公屋申請平均約2萬宗，政府只要每年興建約3萬個公屋，連同每年回收約1萬個公屋單位編配，10年便可追到「3年上樓」目標。黃碧如認為有關估算較為樂觀，前提要事事順利才可達成，也要政府提供到更多地皮給屋委會興建公屋，才有機會達至每年3萬個公屋供應。

黃碧如認為，房委會建屋速度並不慢，目前利用地板、樓梯、浴室和廚房等預製組件興建公屋，只須6日便可完成一個標準、有20個公屋單位的樓層。不過，房委會不滿足於目前產量，現正在3個地盤試驗組裝合成技術，未來會檢視有關建築成本和時間等。

劏房租管空窗期有業主加租

立法會昨日通過實施劏房租管的《2021年業主與租客（綜合）（修訂）條例草案》，限制續租加租上限10%，以及不得濫收水電費等，最快明年1月實施。全港關注劏房平台成員賴建國表示，歡迎條例規定業主不得濫收水電費，但對不設起始租金感到失望，希望政府履行承諾，兩年後實施起始租金。他說，由目前至明年1月的空窗期，已經有街坊反映業主要求簽訂新租約，租金不跌反升，建議政府澄清在條例實施前已簽訂的租約是否同樣受條例所規限。