北部都會區｜新田養魚逾30載　養魚戶支持設濕地公園　望續留魚塘

本港現存逾千公頃內陸魚塘，集中新界西北部，部份被納入擬建的濕地保育公園。在新田養魚踏入第36年的陳國新，大半生在魚塘度過，知悉自己的魚塘被劃入保育藍圖，直言「贊成做濕地公園，起碼保育先」。



已達70歲之齡，陳國新擔心一旦被要求離場，只能選擇退休，多年來投放的心血白白浪費，最希望還是繼續靠養魚維生，在無拘無束的魚塘環境下養老。



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陳國新從事養魚業超過40年，與太太租用新田三個佔地合共超過兩公頃的魚塘，飼養包括烏頭、大頭、鯇魚、鳊魚等，一年光是烏頭已放2.2萬條魚苗。80年代從天水圍「轉場」新田，看中這裡養殖環境較佳及供應淡水，每次清塘只需使用10包生石灰調節酸鹼度，省下千多元可購入花生麩成為有機肥料。魚塘也吸引不少雀鳥到訪，陳氏夫婦漸漸習以為常，不時用手機拍下牠們在魚塘覓食的和諧畫面，雀鳥知識增長不少。

本港漁業漸漸式微，陳國新無奈說，即使魚塘水質改善，淡水魚的存活率由五成增至八成，產量及重量亦增加，但本地魚塘陸續被收地或荒廢，面對產量多、供應穩定、價格相若的內地淡水魚競爭，本地魚賣出並不多，收入也不太理想，「80年代一斤烏頭賣20多元，但𠵱家在魚欄賣到20多元，已是好價錢」。

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多年來在魚塘旁搭建的小屋居住，陳國新早已習慣這裡的無拘無束，亦靠魚塘養活了一家六口。（盧翊銘攝）

習慣魚塘無拘無束 不欲退休終日公園流連

但是，多年來在魚塘旁搭建的小屋居住，陳國新早已習慣這裡的無拘無束，亦靠魚塘養活了一家六口，「一餐有幾條魚、種幾條菜就夠」，不愁兩餐。

一旦日後政府下定案收地，他慨歎說可惜，不欲搬返元朗，做退休阿伯終日無所事事在公園流連。說話中氣十足的他，工作時精力旺盛，希望趁仍有能力靠雙手繼續經營魚塘，「花了很多心機、人力、物力，當然不想收地......我將來沒有什麼打算，70歲了，不退休都逼你退休啦，無人請我啦！一定想繼續經營返」，倘願望落空也希望政府發放安置費或搬遷費。

劉兆強估計，蠔殼圍、三寶樹及南生圍濕地保育公園涵蓋本港大部分主要魚塘，涉及約140養魚戶，產出佔本地淡水魚供應約95%。（盧翊銘攝）

環團倡保留養魚戶經營魚塘

《北部都會區發展策略》指出，收回私人濕地和魚塘後，連同相鄰的政府土地，由政府設立多功能濕地保育公園，委託合適的非政府組織或成立具公信力的機構管理。特首林鄭月娥日前亦指，該保育政策「不是純粹扼殺漁農業」，而是希望讓漁農業在新時代下有更好發展，故需要整合養魚或務農地方，讓入場的人有更好操作環境，「我當然希望見到一直從事漁農業的人，可在新環境下運作」。

世界自然基金會（WWF）香港分會香港生物多樣性及保育政策高級經理劉兆強估計，蠔殼圍、三寶樹及南生圍濕地保育公園涵蓋本港大部分主要魚塘，涉及約140養魚戶，產出佔本地淡水魚供應約95%。劉認為，養魚戶在該處經營至少半個世紀，一旦離場勢必影響生態及本地淡水魚供應，並指出后海灣具高生態價值，皆因有人管理、有人養魚，雀鳥才有食物，希望規劃濕地保育公園除也要考慮養魚戶管理魚塘經驗，保留人的元素繼續管理。

環境局︰繼續支持養魚業

環境局回覆指，后海灣一帶濕地主要為魚塘，政府相關部門會與養魚戶溝通和合作，繼續支持養魚業，包括鼓勵養魚戶進行生態友善的魚塘運作，讓野生動物可在魚塘覓食，維持魚塘濕地的生態價值。