回應社會福利不夠批評　羅致光：似要那裡有需要那裡就有政府資助

勞工及福利局局長羅致光今日（17日）發表網誌，指現屆政府首四年，社會福利經常開支已增加62%，安老服務更增加了85%，日前有立法會議員對增幅對政府長遠財政承擔表達擔憂，但仍有人認為政府做得不夠，社會就社會福利政策討論更出現一個明顯趨勢，仿似要將救世軍口號「那裡有需要，那裡就有救世軍」改為「那裡有需要，那裡就有政府資助」。



現屆政府首四年社會福利開支增62% 安老服務增85%

羅致光指，現屆政府首四年，社會福利經常開支已增加62%，安老服務更增加了85%，而要討論政府在社會福利服務的角色及應採取的策略時，可從重溫香港社會福利服務發展歷史開始。

他解釋，沿英美資本主義社會模式的社會福利服務發展軌跡，加上香港超過百年由英國管治的殖民地色彩及本土華人的文化背景，演變成今天香港社會福利服務體系，既有不少國際共同性，更有其獨特地方。

非政府機構可更靈活、更切合及更快回應社會不同需要

他指，雖然現代政府對於社會需要的反應都會快很多，但總是由更「在地」的非政府機構作為先行者，最明顯原因是政府制定政策需時，做與不做，做多做少都會有爭議，於意識形態多元化的社會中，制定政策便更需時。另一原因是政府提供的服務，不論是直接由政府部門執行或是透過資助模式由非政府機構提供，在模式上都會有一定的規範，因而出現落差或是缺口。因此，非政府機構可以更靈活、更切合及更快回應社會上不同的需要。上述的不單是社會福利服務的發展歷史，也是今天的活故事。

羅強調，特區政府在社會福利服務的主要角色是政策制定者、資源提供者、促進者、監管者等等。在特別情況下，如執行法定工作時，亦可以是服務提供者，就如綜合家庭服務、保護家庭及兒童、醫務社會服務及感化服務等，便由社會福利署直接提供。

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透過民商官合作 制度才能因時制宜與在地

他指，在以前的香港「發財立品」一般被理解為「先發財，然後才立品」，更有不少有名商界人士公開表示「賺取利潤才是企業唯一的社會責任」，但近年已很少聽到這種聲音，取而代之的是企業社會責任、創造共享價值。政府在推動社會福利發展是責無旁貸，但亦要透過民、商、官三方合作，才能令制度更完備及能「因時制宜」與「在地」。