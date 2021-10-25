沙中線｜田北辰：繁忙時間沙田以南加插空車　紓灣仔北上班人流

港鐵日前宣布再延後沙中線工程的東鐵線過海段通車日期，將於明年6至7月通車。立法會議員田北辰今日(25日）在港台節目《千禧年代》指， 東鐵線過海為「最萬眾期待」的路段，指可服務灣仔北上班人士，與過海巴士「搶生意」，減輕紅隧過海壓力。他建議港鐵可於繁忙時間加插空車，紓緩沙田、九龍塘及大圍等站的人流。



▼10月22日，東鐵過海段新站會展站工人施工情況▼



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立法會議員田北辰指，灣仔北上班人士現時主要靠私家車或巴士代步，日後東鐵線過海段通車後可服務整個灣仔北上班人士，除會搶去過海巴士乘客，亦減輕紅隧於繁忙時間的交通壓力；亦有助紓緩現時放工時間於荃灣線金鐘站的人流。

他建議長遠而言，港鐵可於早上繁忙時間從火炭車廠派出空車紓緩人流，空車不需要走均全條東鐵線，而是接載沙田以南、即沙田、九龍塘及大圍等站的人流。他認為，路程越短越容易加插空車。他指，已建議政府降低票價的百分比，令東、西兩鐵的車費可看齊。

他於節目上指對通車有期感概，形容東鐵線過海段為「最萬眾期待」的路段，估計港鐵會選擇將通車日期定於7月1日。對於工程曾多次延誤，他指政府日後應不再做委託協議，同時要改善價低者得的投標制度，他又估計港鐵不會再進行訊號系統「特別餐」。

▼東鐵新9卡列車首日啟用情況▼

