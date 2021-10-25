時昌迷你倉死因｜ 錄音顯示張耀升被尋回　搜救程序尚未成功啟動

牛頭角淘大工業村時昌迷你倉發生四級大火，兩名消防員救火期間殉職，他們的死因研訊今（25日）續。事發時的行動總指揮翁錦雄繼續出庭作供，他否認當日現場架構混亂，但同意當中有疏忽。此外，庭上播出當日現場與控制中心對話的錄音，顯示通報有消防員失聯時，甚至未能確認失蹤者身份。而從通報高級消防隊長張耀升失蹤直到他被尋回，足足擾攘了30分鐘，俗稱「MayDay」的搜救程序尚未成功啟動。



事發在2016年6月21日上午，位於九龍灣淘大工業村時昌迷你倉發生四級火警，之後一直焚燒了108小時，消防員日以繼夜灌救，火警發生的第一晚，高級消防隊長張耀升在傍晚時分已不幸殉職，兩天後，消防隊目許志傑進入火場撲火時，同樣在撤退時昏迷，送往醫院搶救後不治，許終年37歲，張終年30歲。

起火當天的行動總指揮翁錦雄否認現場架構混亂，但同意入口指揮官未有設置紀錄黑板等，屬疏忽 (劉安琪攝)。

同意消防處事後沒有正式就事件 探討發生的原因

起火當日的行動總指揮、時任九龍中區指揮官翁錦雄(現任副消防總長)今作供。研訊主任就當日火場內的搜救策略提問，指為何不同時派3隊人進入火場，一隊負責一條橫巷的搜索。翁解釋指，消防員日常訓練均是沿喉搜索，故比較穩當。且火場內間格及入口均十分窄，早前救火時一隊有4個人進場，已十分混亂。若太多消防員進入火埸會製造嘈音，容易造成是張耀升發出聲音的錯覺。

提及在發現張耀升位置後，有2隊搜救隊均錯走至第三條橫巷，以致未能發現張，浪費了些時間，研訊主任提問當時選擇入火場搜救的消防員準則為何。翁稱，指派消防員是由分區指揮負責，他們不會詢問該消防員曾否進入過火場，因為相信每個消防員均可以勝任其職責，而若他們真的力有不逮，也會自行報告。

至於為什麼連續兩隊搜救隊均走錯路，翁自言未能解釋，或許是因為現場太熱，視野不清晰。被問及消防處有否事後回顧，翁一度面有難色，終同意消防處事後沒有正式就事件探討發生的原因，亦同意「Mayday」守則事後沒有增補。

兩名消防員在迷你倉大火中殉職死因，主要證人供詞。(詳看下圖)

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錄音顯示 控制車曾稱未有紀錄張耀升到達現場

庭上隨後播出當日現場與控制中心對話的錄音，署理助理消防區長趙錫坤於下午7時43分，要求增派至少6名煙帽隊隊員支援，指「有同事未搵到，會行Mayday」。電台職員隨即表示會派車增援，並查問失蹤者身份，惟趙回覆：「未知」。及至7時46分，助理處長李亮明接替翁成為現場行動總指揮，並通知電台現場升為四級火警。電台隨即將消息通知政府新聞處，並要求增派泵車、細搶救車及救護車各一輛到場增援，執行「Mayday」搜救程序。

至7時50分，現場指揮車問電台是否確認張失聯，電台指只是「overheard（聽聞）」，未收到正式通報，控制車更稱「無紀錄佢嚟過現場喎」。翁其後解釋指，若張到場後沒有報到，只有專隊的人員會知道其到場，另張的長官亦沒有幫其報到。及至8時14分，現場通報指張耀升已被救出，並已送上擔架，惟「Mayday」程序此時仍未成功啟動。

翁隨後指，現場行動有既定架構，而其作為總指揮的職責是訂立行動目標，行動策略及分派人手則由各隊長官制定。研訊主任隨即質疑當日的行動架構有問題，指翁、各隊指揮官及入口指揮官當日均沒有配戴識別身份的臂章，亦有入口指揮官未有設置紀錄黑板。翁同意當中有疏忽，但不同意架構有問題，指「只要每個同事做返自己範疇，成個架構係work嘅」。

研訊明續。

案件編號：CCDI333-334/16