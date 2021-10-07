時昌迷你倉死因｜消防員入橫巷未見張耀升　事後返舊地始知走錯路

淘大工業村時昌迷你倉2016年四級大火，兩名消防員救火時殉職，死因研訊今（7日）續，消防員繼續被傳召作供，其中一人稱，當日進入火場找消防隊長張耀升時，誤認了第三條橫巷為第二條橫巷，從而未有發現張，之後進場的煙霧隊也出現同樣情況。他至事發後數個月重返事發的工廈，經仔細考察才發現當日走錯了路。



兩名死者：高級消防隊長張耀升(30歲)，及消防隊目許志傑(37歲)，分別於2016年6月21日及23日，在九龍灣淘大工業村時昌迷你倉救火時殉職。該場火於同年6月21日早上起火，並很快發展成四級大火，焚燒了5日4夜至6月25日才救熄，死因庭正就張及許的死作研訊。

以摸牆爬行方式前進

見習消防隊長秦君鎬供稱，他當日為觀塘泵車主管，與一名隊員於7時42分奉命進入火場搜救張耀升。翁錦雄指示兩人沿著主巷，進入右邊第二條橫巷，將在該處的張耀升移離火場。兩人遂以摸牆爬行的方式前進，他們當時自以為進入右邊第二條橫巷搜索，最終因未能承受火場溫度，在未發現張耀升的情況下，僅在約4分鐘後便撤離。

4個多月後重返現場才知走錯路

惟及至2016年11月3日，秦重返火場，經過仔細實地考察距離及位置後，發現由於右邊第一條橫巷非常接近入口，秦不小心將第二條橫巷錯誤認作第一條橫巷，將第三條橫巷認作第二條橫巷，因而沒有發現張耀升。之後緊接著進場的煙霧隊在搜索張耀升的煙帽隊亦出現同樣的情況。

消防總隊目文偉傑獨自走入第二條橫巷終發現張耀升。(劉安琪攝)

總隊目獨自進入橫巷發現張

當日有份將張耀升搬離火場的消防員文偉傑供稱，他當日於下午4時47分到達火場，原先是進行救火及爆破工作。及至約8時，文被指派搜索張耀升，與消防總隊目盧科璋半爬行摸牆進入火場。行至第二條橫巷時，文獨自轉入橫巷行約2米，發現張失去知覺地側身躺在地上，身體微微彎曲。文隨即將張身體轉為坐姿，然後手握著張背上的呼吸器背帶，將其拉出橫巷，再與盧合力將張拉至出口方向。兩人走到接近出口時，有4名同事出現增援，文遂將張轉交他們4人帶離火場。

案件編號：CCDI-333/2016(SH)、CCDI-334/2016(SH)

兩名消防員在迷你倉大火中殉職死因，主要證人供詞。(詳看下圖)

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首日傍晚現場氣氛突變緊張，多隊消防員進入火場。(詳看下圖)