威院調查報告出爐　批肝膽胰外科培訓欠系統　主管吳國際未復職

《香港01》於今年7月揭發中文大學醫學院教授兼威爾斯親王醫院肝膽胰外科主管吳國際，批准首年受訓女醫生負責複雜手術，被批無將病人安全放在首位。事後吳國際被暫停主管一職，消息人士指，待醫院的專責小組撰寫報告後，再由院長等人決定是否恢復其主管職位。

威院今天（25日）回覆查詢時表示，專責小組已向新界東醫院聯網總監呈交報告，小組認為沒有證據顯示該名受訓醫生參與的4宗手術對病人安全造成負面影響。不過，專責小組認為，醫院現行肝膽胰外科培訓安排「欠缺系統性」，建議醫院採取循序漸進訓練模式，「確保受訓醫生進行複雜手術步驟前已累積相應基礎手術經驗，保障病人安全。」

肝膽胰外科主管一職，繼續由外科顧問醫生李傑輝署任，即事件中主角吳國際，在調查報告出爐後仍未復職。



《香港01》記者早前向吳國際詢問批准一名正接受首年專科培訓的女醫生做複雜手術，他未有即時作出回應。（資料圖片／岑卓熹攝）

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涉同一名受訓醫生４宗手術 無證據顯示病人有負面影響

威爾斯親王醫院發言人回覆查詢時表示，院方早前成立專責小組檢視肝膽胰外科醫生手術培訓安排，小組已向新界東醫院聯網總監呈交報告。專責小組曾經檢視2021年1月至6月期間，一名受訓醫生在肝膽胰外科主管監督下進行的4宗手術，小組認為沒有證據顯示該受訓醫生參與手術對病人安全造成負面影響。

批培訓欠系統 提多項改善建議

不過，專責小組認為，醫院現行肝膽胰外科培訓安排欠缺系統性，並作出多項改善建議，包括建議醫院設立機制，採取循序漸進訓練模式，確保受訓醫生進行複雜手術步驟前已累積相應基礎手術經驗，保障病人安全；部門需按照受訓醫生的資歷及經驗分配手術訓練，並確保各受訓醫生有相若訓練機會；以及依循香港外科醫學院相關指引安排培訓。

院方接納專責小組報告，並交由相關部門跟進執行有關建議。肝膽胰外科主管一職，現時仍由外科顧問醫生李傑輝署任。

《香港01》揭發事件後，威院暫停吳國際在醫院肝膽胰外科主管的職銜，暫時由外科顧問醫生李傑輝署任，消息人士透露，直到專責小組的檢視報告完成後，會由院長鄭信恩等人決定吳國際能否恢復主管職位，報告預計10月前完成，而吳國際在臨床及教學工作就不受影響。

換言之，根據最新回覆，專責小組的報告完成後，肝膽胰外科主管一職仍繼續由外科顧問醫生李傑輝署任，吳國際並未被復職。