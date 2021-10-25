東鐵過海段工程進度達94.3%　11月開始列車測試　分階段擴至全線

港鐵上周宣布，原訂明年第一季通車的東鐵過海段，將延至明年6至7月通車。港鐵今日（25日）向立法會提交文件透露，截至6月30日，過海段的工程進度為94.3%，預料列車將由11月開始行駛測試，並分階段擴展至全線，以確保鐵路系統全面整合，並在通車前運作暢順。



▼10月22日，東鐵過海段新站會展站工人施工情況▼



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屯馬線於今年6月全線通車，但同屬沙中線工程的東鐵線過海段，正式通車日期一再延後，由最初工程上馬時計劃在2019年啟用，原本數度延後至2022年首季通車，不過港鐵上周宣布，過海段工程再度延誤，與港府商討後，沙中線過海段將於明年6至7月通車。

根據港鐵向立法會提交的文件，截至6月30日，過海段的進度為94.3%，較3月底時多了1.6個百份點。港鐵稱，過海段的鐵路隧道工程，包括主要機電系統的安裝工程已完成，隨著架空電纜於今年三月底通車，過海段現已開展列車測試。

港鐵稱，隨著關鍵路段的新軌道接駁工程完成，東鐵線主行車線的路軌及架空電纜，已成功連接紅磡站新建的東鐵線月台，其架空電纜已經通電，東鐵線現有及新路段的信號系統，亦已經接通，由今年11月開始，測試及法定測試工作，將分階段擴展至全線，以確保系統全面整合，並在通車前運作暢順。

▼6月27日屯馬線全線通車 鐵路迷於宋皇臺站搶先入閘▼

